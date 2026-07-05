AEK: Κατέθεσε πρόταση στον Νόλεϊ, σε καλό δρόμο
Δεν σταματά η ΑΕΚ να ψάχνει τρόπους για να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν. Η Ένωση έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λάντερς Νόλεϊ που στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Άρη.
Μάλιστα οι άνθρωποι της Ένωσης έχουν καταθέσει πρόταση στον παίκτη και περιμένουν την απάντηση του, θέλοντας να τον φέρουν στη SUNEL Arena. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο.
Πρόκειται για έναν παίκτη 26 χρόνων, 2.01 ύψος, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ, καθώς αγωνίζεται στο «3» και στο «2», με την θέση του σμολ φόργουορντ να είναι κομβική, καθώς η Ένωση έχει κενά σε αυτή τη θέση.
Εξαιρετική σεζόν στη Νανσί
Φέτος ο Νόλεϊ αγωνίστηκε στη Νανσί, έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, σε 29 αναμετρήσεις με την γαλλική ομάδα.
Τη 2024/25 αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL με τη φανέλα του Άρη.
Η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα κινητική στην αγορά, έχοντας ανακοινώσει τους Τζόσεφ και Γυμνόπουλο, ενώ έχει κλείσει και τον Χαρτώνα.
Συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν έχουν οι Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Φίζελ, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Φλιώνης και φυσικά ο Τζόζεφ με τον Γυμνόπουλο που ανακοινώθηκε η απόκτηση τους.
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