Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του προς τους παίκτες της Εθνικής με την εικόνα που έδειχναν κόντρα στην Πορτογαλία.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, το ημίχρονο έκλεισε με τη γαλανόλευκη να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 23-28 και τον Λαρισαίο τεχνικό να καλεί τάιμ άουτ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους φωνάζοντας στους παίκτες του: «Άντε, άντε! Σαν χ@@σμένοι παίζουμε!».

Μάλιστα, πέταξε και το πινακάκι του μην μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.