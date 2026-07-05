Δείτε τις ημερομηνίες για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, εκεί που θα συμμετάσχει και η Εθνική μας ομάδα.

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Πορτογαλία στη «SUNEL Arena». Γνώρισε την ήττα με 71-56 και χάρη σε αυτό το το αρνητικό αποτέλεσμα, η «επίσημη αγαπημένη» τερμάτισε στον όμιλό της με ρεκόρ 3-3.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη δεύτερη φάση των προκριματικών, εκεί όπου η Εθνική, θα βρεθεί μαζί με 71-56 αλλά και με τους πρώτους τρεις του Α' ομίλου. Οι ομάδες που προκρίθηκαν και θα βρει στον δρόμο της η Ελλάδα, είναι η Ισπανία, η Ουκρανία και η Γεωργία.

Στον όμιλο αυτό που θα διαμορφωθεί (group I), μεταφέρονται τα ρεκόρ των ομάδων. Άρα η Εθνική θα ξεκινήσει με ρεκόρ 3-3. Οι τρεις πρώτοι του ομίλου μας (εκεί που θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο) θα πάρουν την πρόκριση στο FIBA World Cup 2027.

Οι ημερομηνίες της δεύτερης φάσης των προκριματικών

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027