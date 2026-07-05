Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, έχει μπει σε μία νέα εποχή, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάθεται ξανά στον πάγκο της ομάδας. Η πρώτη μεταγραφή ήταν ο Μουσταφά Φαλ, ενώ θα ακολουθήσει ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος θα περάσει ιατρικά την Τρίτη (07/05) όπως είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ένας άλλος παίκτης που αναμένεται να φορέσει την πράσινη φανέλα, είναι ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με τον Παναθηναϊκό. Παρότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε, το «τριφύλλι» έκανε την καλύτερη δυνατή πρόταση και ο Γερμανός φόργουορντ, θα γίνει κάτοικος Αθήνας.

Η συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες, με έναν άνθρωπο στον πάγκο του, που έχει γράψει ιστορία στον σύλλογο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει συνεργαστεί με τον Μπόνγκα στην Παρτίζαν και αυτός είναι ένας λόγος που οι «πράσινοι» κινήθηκαν τόσο δυνατά για την απόκτησή του.

Ο 26χρονος φόργουορντ, έχει εξαιρετικά αγωνιστική στοιχεία, που θα ανεβάσουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό στη θέση του φόργουορντ, εκεί που ήδη υπάρχουν πολύ ποιοτικές λύσεις. Ο Μπόνγκα, είναι ένας παίκτης με έφεση στο αμυντικό κομμάτι, αθλητικός, καλός στο να μαζεύει ριμπάουντ, ενώ μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις και στο σκοράρισμα.

Με τον Ομπράντοβιτς συνεργάστηκε για περίπου 1.5 χρόνο και είχε σημαντικό ρόλο στη σερβική ομάδα. Τη σεζόν 2024-2025, ο Γερμανός αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 7.7 πόντους (93% στις βολές, 49% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα), 4.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα είχε και κομβικό ρόλο στα playoffs του σερβικού πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά, με 8.9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μέσο όρο.

Ο Ομπράντοβιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Μπόνγκα, είναι ένας παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό και θα φέρει στοιχεία στην ομάδα (κυρίως αμυντικά) που θα συμπληρώσουν ακόμα περισσότερο το παζλ του ρόστερ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το συμβόλαιο και οι απολαβές του Μπόνγκα

Το όνομα του Μπόνγκα, ήταν «καυτό» στην ευρωπαϊκή αγορά και ένας από τους παίκτες που είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων. Στο κόλπο για την απόκτησή του, ήταν τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Φενέρμπαχτσε, όμως οι «πράσινοι» φρόντισαν να κάνουν την καλύτερη πρόταση και να δείξουν στον διεθνή Γερμανό, το πόσο τον θέλουν στην ομάδα.

Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Μπόνγκα, είναι τριετές με τις απολαβές του για αυτά τα χρόνια, να αγγίζουν τα 6.5 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 2.16 εκατ. τον χρόνο. Σε αυτό το ποσό, δεν υπολογίζονται τα 700 χιλιάδες ευρώ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, που είναι η ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ο παίκτης με την Παρτίζαν.