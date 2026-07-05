Ελλάδα - Πορτογαλία: Η άμυνα του Λαρεντζάκη
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Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ντύθηκε τερματοφύλακας και απέκορυσε πάσα των Πορτογάλων στο φινάλε του πρώτο δεκάλεπτο.
Στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ντύθηκε τερματοφύλακας, αποκρούοντας την μπάλα.
Συγκεκριμένα λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο διεθνής γκαρντ δεν επέτρεψε να περάσει μία πάσα των φιλοξενούμενων και αποφάσισε να... βουτήξει με αυτοθυσία, προκειμένου να κόψει την κατοχή των αντιπάλων του.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: glomex
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