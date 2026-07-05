Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ντύθηκε τερματοφύλακας και απέκορυσε πάσα των Πορτογάλων στο φινάλε του πρώτο δεκάλεπτο.

Στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ντύθηκε τερματοφύλακας, αποκρούοντας την μπάλα.

Συγκεκριμένα λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο διεθνής γκαρντ δεν επέτρεψε να περάσει μία πάσα των φιλοξενούμενων και αποφάσισε να... βουτήξει με αυτοθυσία, προκειμένου να κόψει την κατοχή των αντιπάλων του.