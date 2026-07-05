Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε στο Gazzetta στο κρίσιμο ερώτημα γύρω από τις απουσίες σε αυτό το παράθυρο της Εθνικής και ανέλαβε τη δική του ευθύνη γύρω από το ζήτημα.

Η Εθνική μας ομάδα έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε σε ερώτηση του Gazzetta κάτα τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου σχετικά με τις απουσίες που ήταν εμφανείς στο συγκεκριμένο παράθυρο.

«Το κριτήριο για αυτές τις κλήσεις; Οι παίκτες που πιστεύω εγώ και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι, αυτούς κάλεσα. Πιστεύω ότι είναι λάθος μας που δεν καλέστηκαν όλοι οι παίκτες στην Εθνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο. Από κει και πέρα, από αυτούς που υπήρξαν διαθέσιμοι, καλέσαμε αυτούς που πιστεύαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής, δεν είναι μεγάλο. Το ξέρουμε όλοι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι οφθαλμοφανές.

Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια να αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Βλέπουμε ότι όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες, η ομάδα παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση. Δεν είμαι μάγος να μπω μέσα να βάλω το καλάθι. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου που δεν έπεισα όλους τους παίκτες να είναι εδώ σε αυτό το παράθυρο.

Εγώ μαζί με τη διοίκηση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του. Επειδή μπορώ να το αντέξω ή επειδή μου κάνει καλό η κριτική, δεν γίνεται να τα αναλαμβάνω όλα εγώ συνέχεια. Και εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο δεν συνεχίζω, επειδή δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, αλλά δεν το έκανα αυτό. Αγαπάω την ομάδα και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο, άπαντες θα είναι παρόντες».