Η Γεωργία έκανε μία φανταστική ανατροπή και κέρδισε την Ισπανία με 91-89.

Η Γεωργία με μία απίθανη ανατροπή κέρδισε την Ισπανία με 91-89 για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση, με τους Γεωργιανούς να επιστρέφουν από το -22.

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Τόρνικε Σενγκέλια ο οποίος έπαιξε 45 λεπτά και είχε 37 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 4 λάθη. Συμπαραστάτης του ο φανταστικός Μαρκίζ Ριντ, με τον ίδιο να τελειώνει το ματς με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 7 λάθη.

Τόσο η Ισπανία, όσο και η Γεωργία, θα είναι αντίπαλοι της Εθνικής μας στη δεύτερη φάση των προκριματικών του FIBA World Cup.