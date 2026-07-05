FIBA World Cup 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

FIBA World Cup 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

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Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής, μετά την ήττα από την Πορτογαλία.

Κακή εμφάνιση για την Εθνική μας ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αρνητικό αποτέλεσμα. Η «γαλανόλευκη» υποδέχθηκε την Πορτογαλία και γνώρισε την ήττα με 71-56 για την τελευταία αγωνιστική του Β' ομίλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική έκανε το ρεκόρ της 3-3 και ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο παιχνίδι ανάμεσα σε Μαυροβούνιο και Ρουμανία, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το κακό είναι ότι θα πάει στη δεύτερη φάση των προκριματικών με ρεκόρ 3-3.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

1. Ελλάδα (3-3)
2. Πορτογαλία (3-3)
3. Μαυροβούνιο (3-2)*
4. Ρουμανία (2-3)*

@Photo credits: eurokinissi
     

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