Δείτε τους αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Πορτογαλία και προκρίθηκε με ρεκόρ 3-3 στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027

Εκεί θα ενταχθεί σε όμιλο με έξι ομάδες, όπου θα παίξει δύο αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο δεύτερη φάση των προκριματικών είναι: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία.

Μάλιστα η Εθνική θα «κουβαλάει» όλα τα αποτελέσματα από τον πρώτο γύρο των προκριματικών , πράγμα που σημαίνει θα δυσκολέψει η υπόθεση πρόκριση, αφού η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3.

Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 3-2 και η Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3. Στην τελική φάση του Παγκόσμιο Κυπέλλου θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου.