Δείτε τα highlights από τη νίκη της Πορτογαλίας κόντρα στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιο των περιστάσεων και υπέπεσε σε ρεκόρ 3-3.

Φυσικά, οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν στις δύο αναμετρήσεις, ωστόσο το ερωτηματικό που προκύπτει αφορά εκείνους που δεν έδωσαν το «παρών» σε αυτό το παράθυρο δυσκολεύοντας τον δρόμο της Εθνικής ομάδας στον δρόμο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο.