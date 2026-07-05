Σπανούλης: «Η εικόνα μας είναι άθλια και είναι ντροπή, δεν μας αξίζει...»

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πορτογαλία και ηττήθηκε με 71-56, με τον Βασίλη Σπανούλη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην ήττα της ομάδας του, καθώς και στις ευθύνες που του αναλογούν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επίσης τόνισε πως στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Συγχαρητήρια στην Πορτογαλία αλλά είναι το χειρότερο πρόσωπο που δείξαμε ως Εθνική ομάδα. Μάλλον μείναμε στο μετάλλιο που κατακτήσαμε το καλοκαίρι. Μία ομάδα που δεν είναι ωραίο να τη βλέπει ο κόσμος. Μετά από διοργανώσεις και μετάλλια οι ομάδες γίνονται καλύτερες, αλλά εμείς όχι και ο κόσμος ήθελε να δει αυτό. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, δεν αξίζουν να βλέπουν αυτή την εικόνα. Ελπίζουμε να το αλλάξουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο Κύπελλο.

Μας λείπουν τουλάχιστον 9 παιδιά από την ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο. Θεωρώ πως το να πετάς ευθύνες ο ένας στον άλλο, δεν είναι ωραίο και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαστε σε κακή αγωνιστική κατάσταση και τα παιδιά δεν ήταν έτοιμα να έρθουν να ανταγωνιστούν σε ένα τέοτοιο παράθυρο. Είχαμε πολλές απουσίες αλλά είναι άδικο να το πω. Δεν θα πω "ευχαριστώ" στα παιδιά που ήρθαν να παίξουν γιατί είναι τιμή να είσαι στην Εθνική. Παρουσιαστήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων. Η εικόνα μας είναι άθλια και είναι ντροπή, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Ήμασταν αλαζόνες και υπερόπτες και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες όλοι. Δεν είμαι της καταστροφολογίας δεν είναι της φιλοσοφίας μου, ούτε το αξίζουν τα παιδί. Τα παιδιά πρέπει να δεχθούν την κριτική και να είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει την Εθνική ομάδα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει το μπάσκετ που θέλω. Πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι.

Αυτούς τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι αυτούς κάλεσα. Είναι λάθος που δεν κλήθηκαν όλοι. Από τους διαθέσιμους καλέσαμε αυτούς που θεωρήσαμε πως έπρεπε. Ξέρουμε πολύ καλά πως το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη δεν μπορώ να το κάνω πάντα εγώ. Φταίω και εγώ που δεν τους έπεισα να είναι εδώ στο παράθυρο. Όχι μόνο εγώ, εγώ μαζί με τη διοίκηση. Επειδή μπορώ να το αντέξω δεν σημαίνει πως πρέπει να τα αναλαμβάνω όλα εγώ. Θα μπορούσα μετά το μετάλλιο να πω δεν μπορώ άλλο, είμαι παθολογικά ερωτευμένος με την Εθνική. Με το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες.

Υπάρχει παίκτης στην Ουκρανία που έβαλε 60 πόντους σε δύο ματς. Εμείς 56 σε ένα ματς. Ποιος θα παίξει στην Εθνική. Άλλα παιδιά θα παίξουν στα παράθυρα και άλλα στο παγκόσμιο. Και εγώ διακοπές θέλω να πάω, έχω οικογένεια και παιδιά αλλά πρέπει να είμαστε εδώ. Πρέπει να είναι όλοι εδώ, όποιος είναι υγιής πρέπει να είναι εδώ σε κάθε παράθυρο, όπως είμαι κι εγώ εδώ σε κάθε παράθυρο. Όλοι ζητάνε ρόλο, η ευκαιρία είναι εδώ. Φταίει ο προπονητής μετά; Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων, αγαπώ τον Έλληνα αλλά πρέπει να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν πως πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ανά 2-3 λεπτά ζητούσαν αλλαγή. Στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ, όταν λέμε όλοι, όλοι.

Πρέπει να βγάλουμε παίκτες, να δουλέψουν παιδιά. Έχουμε τους ίδιους κάθε φορά. Καλέσαμε τα παιδιά από το κολλέγιο τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροβ, αλλά δεν μπορούσαν για λόγους εξετάσεων. Είναι χαμηλό το επίπεδο παικτών που βγάζουμε. Πρέπει και τα παιδιά να κάνουν κάτι. Να αποδείξουν πως αξίζουν. Αυτό είναι μαρτύριο που κάνουμε εμείς όχι προπονητική. Αγαπώ τόσο τη χώρα μου που θα δώσω και τη ζωή μου. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε εκεί.

Είναι λάθος μας που τα παιδιά δεν είναι εδώ, ο Γιάννης, ο Ντόρσεϊ. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως πρέπει να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες με συγκεκριμένο στόχο. Ίσως πολλά παιδιά όταν παίζουν αυτοί οι παίκτες, φαίνονται καλύτεροι. Γεμίζουμε τα παιδιά με ευθύνες που μπορεί να μην έχουν πάρει. Από το επόμενο παράθυρο είναι χρέος δικό μου και της διοίκησης να είναι όλοι εδώ. Να περάσουμε στο παγκόσμιο. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία, έγινε. Όλοι κάνουμε λάθη.

Έγινε λάθος στο σχεδιασμό του παραθύρου. Δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν μας αντιπροσωπεύει. Ήρθαν τόσα παιδάκια. Και οι παίκτες να βοηθήσουν τον εαυτό τους για να έχουν διάρκεια. Έχουμε ταλέντο όπως ο Αβδάλας, ο Σαμοντούροβ. Αυτή τη στιγμή είμαστε κακοί και έπρεπε να βγω μπροστά. Γι' αυτό που δείξαμε φταίω εγώ. Λυπάμαι για τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο. Η ήττα δεν είναι το πιο σημαντικό, βγαίνεις πιο δυνατός και θα βγούμε καλύτεροι».