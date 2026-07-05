Εθνικής: Πώς διαμορφώθηκε ο όμιλος της Ελλάδας
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56 και έπεσε στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου, ενώ το Μαυροβούνιο επικράτησε της Ρουμανίας με 65-64 και προσπέρασε την Ελλάδα στον όμιλο, έχοντας ρεκόρ 4-2.
Aναλυτικά η Βαθμολογία στο όμιλο της Εθνικής:
1. Μαυροβούνιο 4-2
2. Πορτογαλία 3-3
3. Ελλάδα 3-3
4. Ρουμανία 2-4
Η βαθμολογία του νέου ομίλου της Β' φάσης
1.Ισπανία 5-1
2. Ουκρανία 4-2
3. Μαυροβούνιο 4-2
4. Γεωργία 3-3
5. Ελλάδα 3-3
6. Πορτογαλία 3-3
*Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται στο Μundobasket του Κατάρ το 2027
Οι ημερομηνίες της δεύτερης φάσης των προκριματικών
24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026
23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026
22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.