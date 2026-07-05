Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας και ο νέος όμιλος της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56 και έπεσε στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου, ενώ το Μαυροβούνιο επικράτησε της Ρουμανίας με 65-64 και προσπέρασε την Ελλάδα στον όμιλο, έχοντας ρεκόρ 4-2.

Aναλυτικά η Βαθμολογία στο όμιλο της Εθνικής:

1. Μαυροβούνιο 4-2

2. Πορτογαλία 3-3

3. Ελλάδα 3-3

4. Ρουμανία 2-4

Η βαθμολογία του νέου ομίλου της Β' φάσης

1.Ισπανία 5-1

2. Ουκρανία 4-2

3. Μαυροβούνιο 4-2

4. Γεωργία 3-3

5. Ελλάδα 3-3

6. Πορτογαλία 3-3

*Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται στο Μundobasket του Κατάρ το 2027

Οι ημερομηνίες της δεύτερης φάσης των προκριματικών

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027