Ο Ζαν Μοντέρο μέσω μίας ανάρτησης στα social media, αποχαιρέτησε τη Βαλένθια και έστειλε το μήνυμα για την επόμενη μέρα.

Παρελθόν αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια. Ο Δομινικανός γκαρντ που έκανε μαγικές εμφανίσεις στη EuroLeague και τη Liga Endesa τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μοντέρο μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram, αποχαιρέτησε την ισπανική ομάδα και έγραψε ότι ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το μήνυμα του Μοντέρο

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα κεφάλαιο, το οποίο θα θυμάμαι με μεγάλη στοργή.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την ευκαιρία να αναπτυχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρόνια μάθησης, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστα στιγμές και άνθρωποι, οι οποίοι πάντα θα είναι μέρος της πορείας μου.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το τεχνικό προσωπικό, τους διευθυντές και, πάνω από όλα, τους οπαδούς, που με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξή τους ήταν μια συνεχής κίνητρα για να δώσω πάντα το καλύτερο.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα όσα έζησα εδώ θα καταλάβουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζω το ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και το ίδιο επιθυμία να συνεχίσω να αναπτυχθώ, περήφανοι να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανικής Δημοκρατίας οπουδήποτε πάω.

Οι κύκλοι κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η στοργή παραμένουν για πάντα.



Ευχαριστώ για όλα».