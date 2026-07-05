Ο Μίτσελ Ρόμπινσον έκανε μία ανάρτηση στα social media σχετικά με το πως τραυματίστηκε πριν τους τελικούς του ΝΒΑ και το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε στη ζωή του.

Μετά από μία άκρως πετυχημένη σεζόν με τους Νικς, ο Μίτσελ Ρόμπινσον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Νέας Υόρκης. Ο 28χρονος που πλέον θα αγωνίζεται στους Σέλτικς, έκανε μία ανάρτηση στα social media, σχετικά με τον τραυματισμό του στο χέρι, πριν τους τελικούς του NBA.

Ο Ρόμπινσον, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, τον φόβο που είχε ότι ο αδερφός του πέθανε και τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε το χέρι του.

Το μήνυμα του Ρόμπινσον

«Θα ήθελα να απαντήσω στις ανησυχίες σχετικά με το δάχτυλό μου, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ο κόμπος του χεριού μου. Για να δώσω λίγο πλαίσιο, αντιμετώπιζα προσωπικά ζητήματα, προβλήματα στη σχέση μου και εσωτερικές δυσκολίες, τα οποία επηρέασαν την απόδοσή μου στο γήπεδο. Σε αυτό το πρωτάθλημα απλώς ακολουθώ τις οδηγίες που μου δίνονται. Όλοι σας έχετε δει βίντεο με όλα όσα είμαι πραγματικά ικανός να κάνω.

Προχωρώντας στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, μετά τη νίκη μας στο Κλίβελαντ, όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν καλά. Γιορτάζαμε την επιτυχία μας, όμως για μένα τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή.

Όπως γνωρίζουν πολλοί από εσάς, είμαι ένας συμπονετικός και κλειστός άνθρωπος που του αρέσει να ακούει κάντρι μουσική. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για τα παιδικά μου χρόνια, είμαι εξαιρετικά προστατευτικός απέναντι στα αδέλφια μου, τα οποία αγαπώ βαθιά.

Όταν επέστρεψα στη Νέα Υόρκη, δέχθηκα ένα απρόσμενο τηλεφώνημα. Η οικογένειά μου με ενημέρωσε ότι ο μικρότερος αδελφός μου είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είδα τα μηνύματα μέχρι που έφτασα στο σπίτι αργά εκείνο το βράδυ.

Ως ο μεγαλύτερος αδελφός, ένιωσα τεράστια ανησυχία και πανικοβλήθηκα αμέσως. Άρχισα να επιστρέφω κλήσεις και μηνύματα και, όταν έκανα FaceTime με τον αδελφό μου, πίστεψα ότι είχε πεθάνει. Φορούσε αυχενικό κολάρο, δεν αντιδρούσε και δεν μιλούσε.

Ξέσπασα σε κλάματα, νιώθοντας αποτυχημένος επειδή δεν μπορούσα να προστατεύσω τα αδέλφια μου. Όντας 910 μίλια μακριά, ένιωθα εντελώς αβοήθητος. Μέσα στην απόγνωσή μου, χτύπησα το χέρι μου πάνω στο φορτηγό μου.

Όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, αγαπώ πολύ τα φορτηγά μου, όμως τα αδέλφια μου και η κόρη μου είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου.

Πριν κρίνετε κάποιον, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις συνθήκες που βιώνει, οι οποίες ίσως να μην είναι γνωστές δημόσια. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και αυτό που πραγματικά μετράει είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις.

Αφού συμβουλεύτηκα τους γιατρούς, κατάφερα να αποκτήσω ξανά εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, να μπω στο γήπεδο και να κάνω αυτό που έπρεπε. Και τα καταφέραμε. Πρωταθλητές NBA το 2026.

Στο τέλος της ημέρας, πάλεψα με πάρα πολλά σε όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Έκανα ακόμη και τη μεγάλη θυσία να μη βλέπω την κόρη μου όσο συχνά θα ήθελα, γιατί έπρεπε να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος, ώστε εκείνη να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που είχα εγώ».