EuroBasket 2025, Το πανόραμα: Η Ελλάδα έκανε το 2/2, προκρίσεις για τέσσερις
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κύπρο και με το 96-69 πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο EuroBasket 2025. Η Εθνική με δύο νίκες έχει καθίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, μιας και οι νίκες της Ισπανίας επί της Βοσνίας αλλά και της Ιταλίας επί της Γεωργίας, φέρνουν... συνωστισμό στη μία νίκη.
Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους ομίλους, τόσο η Γερμανία, όσο και η Φινλανδία εξασφάλισαν την πρόκριση στη φάση των «16». Τα «πάντσερ» επικράτησαν της Λιθουανίας με 107-88 και μαζί με τη Φινλανδία, που νίκησε το Μαυροβούνιο, έχουν ρεκόρ 3-0.
Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν από την πλευρά της, συνεχίζει την αήττητη πορεία της, παίρνοντας πολύ εύκολα τη νίκη επί της Πορτογαλίας με 95-64. Οι Τούρκοι έχουν το ίδιο ρεκόρ με τη Σερβία, έχοντας 3-0 στον όμιλο, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται την τελευταία αγωνιστική.
Γερμανία, Φινλανδία, Σερβία και Τουρκία έχουν κλείσει... θέση στους «16».
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 3-0*
- Σερβία 3-0*
- Λετονία 1-2
- Εσθονία 1-2
- Πορτογαλία 1-2
- Τσεχία 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
- Εσθονία - Τουρκία (14:45)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
- Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 3-0*
- Φινλανδία 3-0*
- Λιθουανία 2-1
- Σουηδία 1-2
- Μεγάλη Βρετανία 0-3
- Μαυροβούνιο 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
- Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
- Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 2-0
- Ιταλία 1-1
- Γεωργία 1-1
- Ισπανία 1-1
- Βοσνία 1-1
- Κύπρος 0-2
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
- Γεωργία - Ελλάδα (15:00)
- Ισπανία - Κύπρος (18:15)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 2-0
- Πολωνία 2-0
- Ισραήλ 1-1
- Βέλγιο 1-1
- Σλοβενία 0-2
- Ισλανδία 0-2
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
- Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)
- Ισραήλ - Γαλλία (18:00)
- Πολωνία - Ισλανδία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
