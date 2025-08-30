Δείτε όλα όσα συνέβησαν στην τέταρτη αγωνιστική ημέρα του EuroBasket 2025, με την Ελλάδα να επικρατεί της Κύπρου και να κάνει το 2/2.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κύπρο και με το 96-69 πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο EuroBasket 2025. Η Εθνική με δύο νίκες έχει καθίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, μιας και οι νίκες της Ισπανίας επί της Βοσνίας αλλά και της Ιταλίας επί της Γεωργίας, φέρνουν... συνωστισμό στη μία νίκη.

Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους ομίλους, τόσο η Γερμανία, όσο και η Φινλανδία εξασφάλισαν την πρόκριση στη φάση των «16». Τα «πάντσερ» επικράτησαν της Λιθουανίας με 107-88 και μαζί με τη Φινλανδία, που νίκησε το Μαυροβούνιο, έχουν ρεκόρ 3-0.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν από την πλευρά της, συνεχίζει την αήττητη πορεία της, παίρνοντας πολύ εύκολα τη νίκη επί της Πορτογαλίας με 95-64. Οι Τούρκοι έχουν το ίδιο ρεκόρ με τη Σερβία, έχοντας 3-0 στον όμιλο, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται την τελευταία αγωνιστική.

Γερμανία, Φινλανδία, Σερβία και Τουρκία έχουν κλείσει... θέση στους «16».

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 3-0* Σερβία 3-0* Λετονία 1-2 Εσθονία 1-2 Πορτογαλία 1-2 Τσεχία 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία - Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 3-0* Φινλανδία 3-0* Λιθουανία 2-1 Σουηδία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 0-3 Μαυροβούνιο 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 2-0 Ιταλία 1-1 Γεωργία 1-1 Ισπανία 1-1 Βοσνία 1-1 Κύπρος 0-2

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 2-0 Πολωνία 2-0 Ισραήλ 1-1 Βέλγιο 1-1 Σλοβενία 0-2 Ισλανδία 0-2

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».