Μήπως να το παίρναμε όλοι λίγο αλλιώς;

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει όλα όσα μας απασχόλησαν το διήμερο που μας πέρασε μέσα και λίγο έξω από τις τέσσερις γραμμές της Stoiximan GBL, «απονέμει» από τώρα το βραβείο του coach της χρονιάς και απορεί με τους προπονητές και τους παίκτες που δεν έχουν «μάθει» να αγνοούν τις προκλήσεις της εξέδρας.

Από αλλού περιμέναμε το «γλυκό» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και αλλού παρ’ ολίγο να σκάσουν οι «βόμβες»! Πέραν του ότι το ματς που η πλειοψηφία των μπασκετόφιλων περίμενε πως και πως (σ.σ.: το ΠΑΟΚ-Άρης), ανεβλήθη, επειδή όπως πολύ εύστοχα αναρωτήθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ στην Δημόσια Τηλεόραση, «ως πότε θα σκοτώνονται άνθρωποι στον βωμό του ποια ομάδα υποστηρίζουν;»...

Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να «θυσιάζεται» λόγω της έκρυθμης κατάστασης που εχει προκαλέσει η νέα μαύρη σελίδα που «γράφτηκε» λόγω οπαδικής βίας και με τις αναμετρήσεις των «αιωνίων αντιπάλων», στην θεωρία να μοιάζουν... διαδικαστικές, μοιραία, το ενδιαφέρον αρχικά στράφηκε στα τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια για την μάχη της παραμονής.

Το παράδοξο, όμως, ήταν ότι τελικά το όποιο αγωνιστικό σασπένς χαρακτήρισε τους αγώνες του στο Σαββατοκύριακου, καταγράφηκε σε Γλυφάδα και “T-Center” (για ένα ημίχρονο), όπου και συνέβησαν και διάφορα πραγματάκια που έδωσαν τροφή για συζήτηση και κριτική.

Ας τα πάρουμε, όμως, από την συνηθισμένη βαθμολογική σειρά...

Ολυμπιακός: Έδωσε δικαίωμα, απειλήθηκε και χάνει (;) Φουρνιέ για το ντέρμπι!

Τα καλά νέα στην Γλυφάδα για τους «ερυθρόλευκους», ήταν ο συνδυασμός της νίκης (79-71) με την ομαλή επανένταξη των τριών απόντων, που έπαιξαν για τελευταία φορά πριν από 25 μέρες! Στον χαμένο τελικό του Κυπέλλου!

Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοβ, που επέστρεψε σαν να μην είχε λείψει ούτε μία μέρα και με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ και «συνυπέγραψε» το 19/19 των πρωταθλητών επί του πολύ μαχητικού Πανιωνίου! Αλλά και για τους Γουόκαπ και Μόρις, που πήραν χρόνο και πλέον τέθηκαν στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της δεύτερης συνεχόμενης άτυπης «διαβολοβδομάδας» που άρχισε για τους Πειραιώτες στην Euroleague.

Σημαντικό μερίδιο, βέβαια, για να... «βγουν τα κάστανα από την φωτιά», είχε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (9π., 3ρ. & 3ασ. με 3/4 τριπ. σε 12’) με τα δύο «φαρμακερά» τρίποντα που «έσταξε» στα τελευταία 2,5 λεπτά και βοήθησε την ομάδα του να «τρέξει» ένα σερί 0-12, μετά το τελευταίο προβάδισμα των γηπεδούχων (68-67 στο 35’42”)!

Υπό νορμάλ συνθήκες, βέβαια και σε ένα ματς τόσο κλειστό, ο “Λάρι” δεν θα έπαιζε ολόκληρο το τέταρτο δεκάλεπτο για να «καθαρίσει την μπουγάδα», πολύ απλά γιατί στην θέση του στο παρκέ θα βρισκόταν ο Εβάν Φουρνιέ!

Ο Γάλλος διεθνής άσος, όμως, βγήκε εκτός εαυτού μετά από χειρονομία που έκανε εις βάρος του ένας οπαδός των γηπεδούχων που καθόταν στις θέσεις δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του! Σημειωτέον ότι είχε μόλις ευστοχήσει σε τρίποντο, έχοντας πάει την διαφορά στο +7 υπέρ της ομάδας του (21-28 στο 13’31”) και η αναμπουμπούλα που προκλήθηκε από την αποβολή του, μόνο καλό δεν έκανε στον Ολυμπιακό που κινδύνευσε σοβαρά με την πρώτη του ήττα.

Ξεκάθαρα λανθασμένη αντίδραση από έναν πολύ εμπειρο παίκτη, που έχει ξανακάνει το ίδιο λάθος (ανεξαρτήτως της πρόκλησης) και που πλέον κινδυνεύει να χάσει το επόμενο ματς στο “Telecom Center Athens” με τον Παναθηναϊκό. Πάλι καλά που τον τράβηξαν οι συμπαίκτες του και δεν του ξέφευγε καμία ψιλή, για να έχουμε άλλα...

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι πρωταγωνιστές είναι υποχρεωμένοι να υπομένουν αβρόχοις ποσί τον οχετό των ύβρεων που τους εκτοξεύεται από την εξέδρα. Ωστόσο, όσο δίκιο και να έχει κάποιος που «τα βάζει» με τον όχλο, συνήθως βγαίνει χαμένος...

Στο αγωνιστικό μέρος, το 40,7% εντός πεδιάς των φιλοξενουμένων δείχνει πόσο σβηστά έπαιξαν, σε ένα ματς που η κυριαρχική υπεροχή στα ριμπάουντ (+19 με 16-2 στα επιθετικά) αποδείχτηκε υπεραρκετή!

Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν για μία ακόμη φορά πόσο διαφορετική ομάδα είναι χωρίς τον βραχνά του Eurocup (δεν είχαν το κατάλληλο ρόστερ για να ανταποκριθούν) και αν ο Μπράντον Τέιλορ (3ρ., 6ασ. & 5λ. με 0/4 σουτ) δεν έπαιρνε... off για δεύτερη σερί αγωνιστική, τότε ίσως ο Νέναντ Μάρκοβιτς να είχε πιστωθεί τη νίκη της χρονιάς (θα είχε πλησιάσει στην παραμονή).

Παναθηναϊκός: Το σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά!

Όταν είσαι ο «επτάστερος», προέρχεσαι από δύο σερί ήττες (που σου στέρησαν την διεκδίκηση της πρωτιάς στην κανονική περίοδο) και τρεις στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος και αναζητάς επειγόντως την απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού ενόψει της ευρωπαϊκής «ανηφόρας», τότε μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει η εικόνα του πρώτου μέρους κόντρα στην ΑΕΚ! Καθώς επίσης και η ασταμάτητη εμμονή του Έργκιν Άταμαν να βγάζει δημοσίως στην σέντρα κάποιον παίκτη του!

Ανεξάρτητα με το τελικό 103-78, που υποδηλώνει μία επικράτηση που ήταν εύκολη ειδικότερα στο 2ο μέρος, το πρόσωπο με το οποίο μπήκαν οι «πράσινοι» στο ματς δεν παραπέμπει στην παραμικρή συγκέντρωση.

Αν είναι δυνατόν, σε αυτή την φάση της σεζόν και με τόσα «στραβοπατήματα» από την αλλαγή του χρόνου και μετά, να χρειάζεται να φτάσει η ομάδα στο -17 (25-42 στο 13ο λεπτό) και να τα ακούσει για τα καλά από τον πολύ κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να γυρίσει τον διακόπτη της, να παίξει άμυνα και με κορυφαίο τον Ναν (28π., 3ρ. & 4ασ.) να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα (τελείωσε το ματς με 25/25 βολές)!

Το ότι σαν σύνολο, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά, φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού. Θέλετε οι απουσίες, θέλετε η έλλειψη σημείου αναφοράς μέσα στην ρακέτα, θέλετε οι πολλοί παίκτες και το πρόβλημα σύγχυσης ρόλων, θέλετε η έλλειψη επικοινωνίας με τον προπονητή, κάτι απ’ όλα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση μίας αγωνιστικής εικόνας που δεν ταιριάζει στην ποιότητα του ρόστερ. Η οποία έφτανε και περίσσεψε ώστε το -17 να γίνει +3 (53-50 στο 18’21”) μέσα σε 5’21”!

Το ζητούμενο, όμως, είναι ότι η άμμος στην κλεψύδρα της σταθεροποίησης σε μία αξιοπρεπή απόδοση, που θα βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο τελειώνει, ο στόχος δεν επιτυγχάνεται και τα πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια της Euroleague δεν μπορούν να περιμένουν!

Σύμφωνοι, οι συν δύο παίκτες που – λόγω του περιορισμού των 6 ξένων στο πρωτάθλημα – έλλειψαν από τον αγώνα με την ΑΕΚ (Λεσόρ και Σορτς) δίνουν επιπλέον λύσεις στον 60χρονο Τούρκο coach, ωστόσο η συνολική εικόνα είναι αυτή που δεν εκπέμπει εμπιστοσύνη για το ποιο πρόσωπο θα παρουσιάσουν οι «πράσινοι» κάθε φορά.

Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, έρχεται και ο Άταμαν να δηλώσει στο flash interview της ανάπαυλας ότι ο Χολμς «κοιμήθηκε» στο παρκέ στην διάρκεια του πρώτου μέρους...»! Αν διαφωνώ καθόλου ότι ειδικότερα στην άμυνα, ο 32χρονος Αμερικανός σέντερ ήταν περιπατητής! Και δεν καταπιάνομαι για το σχόλιο περί Τολιόπουλου στην συνέντευξη Τύπου, γιατί εκεί τουλάχιστον ρωτήθηκε...

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται και πολλώ δε μάλλον σε μία κρίσιμη περίοδο, που το «τριφύλλι» χρειάζεται ενότητα και ηρεμία για να λύσει εκ των έσω τα όποια θέματα έχει, τι «υπηρεσία παρέχει» στην ομάδα μία τόσο ειρωνική τηλεοπτική δήλωση για έναν παίκτη;

Πάλι καλά που ο έμπειρος πρώην ΝΒΑer δεν το συνέχισε δημοσίως (το έκανε η σύντροφός του) και το έριξε στην πλάκα με τα ξεκαρδιστικά emojis, γιατί το κλίμα θα μπορούσε να είχε βαρύνει περισσότερο.

Είμαι της άποψης ότι την δεδομένη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη το τεχνικό επιτελείο και όλους τους παίκτες να είναι στην ίδια σελίδα για να ξαναπάρει την κατάσταση στα χέρια του και τέτοιου είδους συμπεριφορές (όπως αυτή του Άταμαν) είναι μάλλον αντίθετη προς αυτή την κατεύθυνση... Κάτι που μάλλον δεν απασχολεί στο ελάχιστο τον τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης, ο οποίος δύσκολα θα αλλάξει τώρα τις προσφιλές του τακτικές...

Η «Ένωση» μάλλον έχασε μία καλή ευκαιρία να πιέσει ακόμη περισσότερο τους «πράσινους», η οποία θα ήταν πολύ πιο ρεαλιστική αν είχε στην διάθεσή της τον τραυματία Γκρεγκ Μπράουν, που είναι ο απόλυτος "two way" παίκτης που έχει στο ρόστερ της και γι' αυτό τον ανανέωσε ήδη και για του χρόνου!

Περιστέρι: Η επιτομή του «χαίρεσαι να βλέπεις μπάσκετ»!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, αν δεν ήταν κάποιος εξοικειωμένος με το ελληνικό μπάσκετ, αλλά γνώριζε ότι μία εκ των δύο ομάδων «παίζει την επιβίωσή της», τότε θα δυσκολευόταν να πιστέψει ότι οι «κιτρινόμαυροι» «καίγονταν» για τη νίκη!

Η προσήλωση των φιλοξενούμενων στο αμυντικό πλάνο, που στήθηκε γύρω από τον τρόπο επίθεσης του Αμαρουσίου, η διάθεση με την οποία έβαζαν το σώμα τους στις επαφές, άπλωναν τα χέρια τους πάνω στην μπάλα κι έβγαιναν στα hedge out πρέπει να διδάσκεται σε μπασκετικό σεμινάριο!

Αν κάποιος θέλει να εστιάσει στο μυστικό που έκανε το Περιστέρι να αλλάξει επίπεδο σε σχέση με την αρχική επιδίωξη της σεζόν και το σχετικά χαμηλό του budget, τότε η δίψα και τα χαρακτηριστικά των παικτών (Νίκολς, Καρδένας και Βαν Τούμπεργκεν αποδείχτηκαν «λαβράκια»), σε συνδυασμό με τις άριστες επιλογές, την τεχνογνωσία και την προσωπικότητα του Βασίλη Ξανθόπουλου, αποτελούν ένα αφήγημα που δεν λαθεύει.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο ουδέτερος παρατηρητής χαίρεται να βλέπει τους «πρίγκηπες της δυτικής όχθης» μέσα στο παρκέ και όταν χαίρονται οι θεατές, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο το απολαμβάνουν οι πρωταγωνιστές! Η παραπάνω πρόταση νομίζω ότι εξηγεί αρκετά πειστικά την ψήφο του υπογράφοντος για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς!

Το Περιστέρι (Νίκολς 17π., 4ρ., 4ασ. & 5κλ. με 6/8 σουτ σε 26’) έφτασε να προηγείται ακόμη και με +26 (54-80) σταματώντας το περιφερειακό σουτ των γηπεδούχων και πλέον μετράει 4 διαδοχικές νίκες (84-61), έχοντας σχεδόν «σφραγίσει» την είσοδό του στα playoffs!

Με εξαίρεση ένα τρίλεπτο στο τελείωμα του 1ου μέρους, το Μαρούσι (Ντε Σόουζα 19π. & 6ρ. με 8/9 σουτ σε 19’) δεν δικαιολόγησε σε κανένα άλλο σημείο του αγώνα την αίσθηση του κατεπείγοντος που απορρέει από την βαθμολογική του θέση και πλέον για να ελπίζει βάσιμα σε παραμονή, χρειάζεται να κερδίσει και τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια, τα οποία θεωρητικά «παλεύονται» (με Μύκονο εντός, Ηρακλή εκτός και Κολοσσό εντός).

Ο Γουόκερ και ο Κινγκ όχι απλά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν (είχαν συνολικά 11π. & 8ασ. με 2/20 σουτ) και το άσχημο είναι ότι αποτελούν δύο scoring guards με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και χαμηλό μέγεθος, που «τρακάρουν» μεταξύ τους και είναι δύσκολο να παίξουν μαζί (λόγω αμυντικής ανισορροπίας).

Προμηθέας: Το ηλεκτροσόκ της αλλαγής προπονητή!

Η εικόνα των φιλοξενουμένων στο μεγαλύτερος μέρος του αγώνα στο κλειστό της Άνω Μεράς, δικαίωσε απόλυτα την διοίκηση του Προμηθέα που στις αρχές της εβδομάδας προχώρησε στο ηλεκτροσόκ της απομάκρυνσης του Κούρο Σεγκούρα.

Έστω κι αν ο μέχρι πρότινος συνεργάτης και πλέον αντικαταστάτης του Ανδαλουσιανού τεχνικού, Μάριος Μπατής απέδωσε μερίδιο της νίκης στον αποχωρήσαντα, οι Πατρινοί είχαν μία εντελώς διαφορετική εικόνα στην άμυνα, η οποία δεν αποτυπώνεται τόσο από τους 89 πόντους που δέχθηκαν.

Η εξήγηση έρχεται από τους 21 πόντους των φιλοξενούμενων από τα λάθη, από τα 11 κλεψίματα, αλλά και από τις 20 ασίστ, που είχαν ως αποδέκτες τα αρκετά μακρινά σουτ με καλές προϋποθέσεις (43,5% με 10/23 τριπ.) αλλά τους 38 που σκόραραν μέσα στο «ζωγραφιστό»!

Σημαντικό μερίδιο στην πρώτη τους νίκη (99-89) μετά από κάτι περισσότερο από 2,5 μήνες και 10 σερί ήττες, είχε και η τεράστια απόσταση στην συνεισφορά των Ελλήνων στο σκοράρισμα (7-38) και όχι μόνο, με τον Νάσο Μπαζίνα (19π. & 9ασ.) να έχει εντυπωσιακή απόδοση και να δικαιολογεί ολοένα και περισσότερο τον «ντόρο» που γίνεται γύρω από το όνομά του.

Οι «πορτοκαλί» πλέον απομακρύνονται από την επικίνδυνη ζώνη και έχουν ευνοϊκό πρόγραμμα για να μπουν στα playoffs, σε αντίθεση με την ισόβαθμη Μύκονο (την έχουν νικήσει δύο φορές), που έχει δύσκολο δρόμο να διανύσει ώστε να πετύχει την επιπλέον νίκη που χρειάζεται για να νιώσει πολύ πιο σίγουρη και να δικαιώσει τον προπονητή της, που δήλωσε πεπεισμένος ότι θα καταφέρει.

Η εμφάνιση των Έϊπλμπι (32π., 4ρ., 3ασ. & 7λ. με 6/11 τριπ.) και Χέσον (24π. & 6ρ. με 4/8 τριπ.), πάντως, επιτρέπει την αισιοδοξία ειδικότερα αν ο Ρέι και ο Μπριγκς (είχαν μαζί 11π. με 4/11 σουτ) πλησιάσουν σε αξιοπρεπή standards σκοραρίσματος.

Κολοσσός: Δύο προσθήκες και διαφορετικό πλάνο ίσον διπλάσιες νίκες!

Αν στην Ρόδο είχαν έναν ενδοιασμό για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας ενόψει της κομβικής αναμέτρησης με τον Ηρακλή, αυτός αφορούσε αποκλειστικά την αποχή από επίσημους αγώνες για έναν ολόκληρο μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που η ομάδα ταξίδεψε εκτός νησιού στην διάρκεια της διακοπής για φιλικά παιχνίδια...

Οι όποιες εύλογες αμφιβολίες υπήρχαν, όμως, διαλύθηκαν μετά το πρώτο 5λεπτο, οπότε και ο Κολοσσός προηγήθηκε με 16-0, θέτοντας τις βάσεις για την πιο κυριαρχική επικράτησή του (98-85) εντός έδρας επί των ημερών του Άρη Λυκογιάννη! Ένα αποτέλεσμα, που σε πρώτη ανάγνωση, έφερε τους νησιώτες ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στην σωτηρία τους.

Η δεύτερη έχει να κάνει με το μπάσκετ που έπαιξαν απέναντι στον δυσκολοκατάβλητο Ηρακλή (αμφότερες οι ομάδες προέρχονταν από τεράστιες και ιστορικές νίκες επί του Παναθηναϊκού), με απόλυτη κυριαρχία μέσα στην ρακέτα (52-26 οι πόντοι), εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας (89% στις βολές και 61% εντός πεδιάς), πέντε παίκτες διψήφιο αριθμό πόντων (Νίκολς 24π. & 6ασ. με 10/12 διπ.) και χωρίς να απειληθούν καθόλου!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προσθήκες των Ραντλ και Κένεντι έδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία και απειλή στους «θαλασσί» από την περιφέρεια, ενώ οι διπλάσιες νίκες που έχουν πετύχει στο 2026 (ρεκόρ 4-4), σε σχέση με την θητεία του Χαβιέ Καράσκο (2-9), δείχνουν την διαφορετική δυναμική που έχουν ως ομάδα.

Ο «Γηραιός» φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων και ότι στερήθηκε της έντασης και της ενέργειας που βγάζει στην άμυνα, που άλλωστε αποτελούν την κινητήριο δύναμή του στο διάστημα που του λείπει η ποιότητα που του έδινε στην επίθεση ο Ράιτ-Φόρμαν.

Αν και το συγκεκριμένο παιχνίδι, χάθηκε περισσότερο από την υστέρηση που είχαν κατά βάση οι ψηλοί του (Φάντερμπερκ, Σμιθ και Γουέαρ είχαν μαζί 12π. με 4/13 σουτ).

