Παναθηναϊκός: Ρεκόρ... 18.5 χρόνων στην GBL με τις 25/25 βολές!
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά καθώς ανέτρεψε διαφορά 17 πόντων και επικράτησε στο τέλος εύκολα με 103-78.
Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν ήταν αλάνθαστοι από τη γραμμή της φιλανθρωπία έχοντας 25/25 βολές, αριθμός που συνιστά ρεκόρ... 18.5 χρόνων στην Stoiximan GBL.
Οι 25 εύστοχες βολές ήρθα δια χειρός Μήτογλου (6/6), Όσμαν (4/4), Σλούκα (4/4), Χέιζ-Ντέιβις (3/3), Ναν (3/3), Γκραντ (2/2), Φαρίντ (2/2) και Ρογκαβόπουλο (1/1).
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η GBL «πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των 1.146 αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού η προηγούμενη καλύτερη, συμπτωματικά και πάλι κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν εκείνη των 17/17 που είχε σε ματς της 13ης Δεκεμβρίου 2025 (ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 63-101). Με λίγα λόγια, οι «πράσινοι» μέτρησαν 42/42 βολές στα δύο ντέρμπι με την «Ένωση» και έσπασαν εις διπλούν το ιστορικό ρεκόρ τους αφού πριν από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, η κορυφαία επίδοση τους ήταν εκείνη της 19ης Φεβρουαρίου 2011 όταν μέτρησαν 14/14 σε ματς στην Καβάλα.
Η σημερινή επίδοση των 25/25 βολών είναι η κορυφαία των τελευταίων 18,5 χρόνων αφού για να βρούμε την προηγούμενη καλύτερη θα πρέπει να γυρίσουμε στις 21 Οκτωβρίου 2007, όταν ο Πανελλήνιος είχε 28/28. Αυτή που είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός AKTOR κατατάσσεται στην πρώτη τετράδα της ιστορικής λίστας της Stoiximan GBL καθώς πέραν εκείνης του Πανελληνίου, 25/25 είχε ο ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολύμπια Λάρισα για την περίοδο 2006-07 ενώ το ρεκόρ κρατάει από την περίοδο 1992-93 ο Ολυμπιακός που είχε 37/37 βολές στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη.»
