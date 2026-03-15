Κολοσσός - Ηρακλής 98-85: Κρίσιμη νίκη και βαθιά... ανάσα!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Κολοσσός, επικρατώντας του Ηρακλή με 98-85 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα ο Κολοσσός, αφού μετά τη σπουδαία νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό (97-102), επικράτησε του Ηρακλή με 98-85 στη Ρόδο.

Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ προηγήθηκε μέχρι και με +19 (81-62). Οι γηπεδούχοι μετά την 6η νίκης τους, έκαναν ακόμα ένα βήμα προς το να αποφύγουν τη ζώνη του υποβιβασμού.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Ντέιβιντ Νίκολς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Κολοσσός - Ηρακλής: Ο αγώνας

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Κολοσσό ο οποίος επέβαλλε από νωρίς την κυριαρχία του και βρέθηκε μπροστά με (16-0, 5’), όντας άχαστος (6/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), την ώρα που ο Ηρακλής είχε ήδη πέντε λάθη.

 

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι, βελτίωσαν την άμυνά τους και βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση με Καμπουρίδη και τον Μωραίτη να ευστοχούν σε σημαντικά καλάθια για την ομάδα τους (26-18, 10’).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η πίεση των Θεσσαλονικιών συνεχίστηκε και μπόρεσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, τρέχοντας επιμέρους σερί (7-11), έπειτα από τρίποντο του Μωραίτη (33-29, 15’). Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα της Ρόδου είχε εκ νέου αντίδραση και έστειλε πάλι τη διαφορά σε διψήφια τιμή (43-31, 18’), όμως δεν μπόρεσε να την κρατήσει στο φινάλε (48-40, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση, ψαλιδίζοντας τη διαφορά μέχρι τους πέντε, έπειτα από τρίποντο του Καμπουρίδη (58-53, 25’).
Οι Ροδίτες όμως για ακόμη μία φορά, απάντησαν άμεσα και δεν άφησαν στον Ηρακλή περιθώρια αντίδρασης (69-60, 29’).

Στην έναρξη της 4ης περιόδου ο Κολοσσός έπειτα από καλάθι του Κένεντι... εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (81-62, 33'), βάζοντας τις βάσεις προς τη νίκη. Οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα ο «γηραιός» έκανε μιας απόπειρα να επιστρέψει και με τρίποντο του Τσιακμά, μείωσε στους 11 (85-74, 33'), ενώ λίγο αργότερα ο Έντλερ-Ντέιβις με δύο βολές έφερε το ματς σε μονοψήφια απόσταση (87-79, 38'). Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Κολοσσός έλεγξε τον ρυθμό και πανηγύρισε την 6η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85


MVP ΗΤΑΝ ΟΝτέιβιντ Νίκολς με 24 πόντους (10/12 δίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΤζοσάια Στρονγκ με 18 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 52 πόντοι που έβαλε ο Κολοσσός στη ρακέτα, έναντι των 26 που έβαλε ο Ηρακλής.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Ηρακλής είχε κερδίσει με 86-71.

Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2C. Randle24:29135/683%2/2100%3/475%0/00%044330002619
7T. Mack35:01186/1060%5/771%1/333%5/683%044113201717
11D. Nichols22:112410/1376%10/1283%0/10%4/4100%011431101726
25G. Galvanini27:23166/1250%5/955%1/333%3/3100%055133131317
30N. Akin33:1172/633%2/633%0/00%3/3100%268015221610
3K. Kennedy15:3152/2100%2/2100%0/00%1/250%03301000-137
4Z. Karampelas13:16114/666%1/250%3/475%0/00%00045120714
6I. Koloveros4:3321/250%1/250%0/00%0/00%00000000-111
9A. Petropoulos9:1900/10%0/10%0/00%0/00%00003000-8-1
15L. Chrisikopoulos13:0421/1100%1/1100%0/00%0/00%0111521225
19A. Kalaitzakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21P. Kouroupakis2:0200/00%0/00%0/00%0/00%00000000-10
TOTAL2009837/5962%29/4465%8/1553%16/1888%5303514251697123
Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. LUKICMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0D. FUNDERBURK *25:3762/633%2/450%0/20%2/2100%22403101-196
7N. TSIAKMAS *24:14124/1040%2/366%2/728%2/2100%21316100-49
10D. MORAITIS *29:16154/1233%1/425%3/837%4/580%02266440-2314
11L. WARE *13:2562/540%2/540%0/00%2/540%02203100-101
19J. EDLER-DAVIS *25:44103/1030%2/633%1/425%3/3100%42622041-1516
1J. STRONG26:30187/1258%4/4100%3/837%1/250%01171400116
2Z. DARKO-KELLY10:1962/2100%1/1100%1/1100%1/1100%1010100037
5C. SMITH6:0200/20%0/10%0/10%0/00%0001050030
12K. KABOURIDIS17:15104/757%2/540%2/2100%0/00%0111020057
14V. CHRISTIDIS6:5121/1100%1/1100%0/00%0/00%02200200-14
16C. SYLLAS14:4700/10%0/00%0/10%0/00%01101300-5-1
72M. GIANNIKOS0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches1340
TOTAL2008529/6842%17/3450%12/3435%15/2075%1017271822149283

@Photo credits: eurokinissi, (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα