Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Κολοσσός, επικρατώντας του Ηρακλή με 98-85 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα ο Κολοσσός, αφού μετά τη σπουδαία νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό (97-102), επικράτησε του Ηρακλή με 98-85 στη Ρόδο.

Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ προηγήθηκε μέχρι και με +19 (81-62). Οι γηπεδούχοι μετά την 6η νίκης τους, έκαναν ακόμα ένα βήμα προς το να αποφύγουν τη ζώνη του υποβιβασμού.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Ντέιβιντ Νίκολς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Κολοσσός - Ηρακλής: Ο αγώνας

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Κολοσσό ο οποίος επέβαλλε από νωρίς την κυριαρχία του και βρέθηκε μπροστά με (16-0, 5’), όντας άχαστος (6/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα), την ώρα που ο Ηρακλής είχε ήδη πέντε λάθη.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι, βελτίωσαν την άμυνά τους και βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση με Καμπουρίδη και τον Μωραίτη να ευστοχούν σε σημαντικά καλάθια για την ομάδα τους (26-18, 10’).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η πίεση των Θεσσαλονικιών συνεχίστηκε και μπόρεσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, τρέχοντας επιμέρους σερί (7-11), έπειτα από τρίποντο του Μωραίτη (33-29, 15’). Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα της Ρόδου είχε εκ νέου αντίδραση και έστειλε πάλι τη διαφορά σε διψήφια τιμή (43-31, 18’), όμως δεν μπόρεσε να την κρατήσει στο φινάλε (48-40, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση, ψαλιδίζοντας τη διαφορά μέχρι τους πέντε, έπειτα από τρίποντο του Καμπουρίδη (58-53, 25’).

Οι Ροδίτες όμως για ακόμη μία φορά, απάντησαν άμεσα και δεν άφησαν στον Ηρακλή περιθώρια αντίδρασης (69-60, 29’).

Στην έναρξη της 4ης περιόδου ο Κολοσσός έπειτα από καλάθι του Κένεντι... εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (81-62, 33'), βάζοντας τις βάσεις προς τη νίκη. Οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα ο «γηραιός» έκανε μιας απόπειρα να επιστρέψει και με τρίποντο του Τσιακμά, μείωσε στους 11 (85-74, 33'), ενώ λίγο αργότερα ο Έντλερ-Ντέιβις με δύο βολές έφερε το ματς σε μονοψήφια απόσταση (87-79, 38'). Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Κολοσσός έλεγξε τον ρυθμό και πανηγύρισε την 6η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85



MVP ΗΤΑΝ Ο…Ντέιβιντ Νίκολς με 24 πόντους (10/12 δίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζοσάια Στρονγκ με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 52 πόντοι που έβαλε ο Κολοσσός στη ρακέτα, έναντι των 26 που έβαλε ο Ηρακλής.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Ηρακλής είχε κερδίσει με 86-71.

Kolossos H Hotels Collection FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 C. Randle 24:29 13 5/6 83% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 3 3 0 0 0 26 19 7 T. Mack 35:01 18 6/10 60% 5/7 71% 1/3 33% 5/6 83% 0 4 4 1 1 3 2 0 17 17 11 D. Nichols 22:11 24 10/13 76% 10/12 83% 0/1 0% 4/4 100% 0 1 1 4 3 1 1 0 17 26 25 G. Galvanini 27:23 16 6/12 50% 5/9 55% 1/3 33% 3/3 100% 0 5 5 1 3 3 1 3 13 17 30 N. Akin 33:11 7 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 3/3 100% 2 6 8 0 1 5 2 2 16 10 3 K. Kennedy 15:31 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 1 0 0 0 -13 7 4 Z. Karampelas 13:16 11 4/6 66% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 4 5 1 2 0 7 14 6 I. Koloveros 4:33 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1 9 A. Petropoulos 9:19 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 -8 -1 15 L. Chrisikopoulos 13:04 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 5 2 1 2 2 5 19 A. Kalaitzakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 P. Kouroupakis 2:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 TOTAL 200 98 37/59 62% 29/44 65% 8/15 53% 16/18 88% 5 30 35 14 25 16 9 7 123