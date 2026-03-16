Μπράουν μετά την επέκταση του συμβολαίου του: «Μόνο ΑΕΚ»

O Γκρεγκ Μπράουν μίλησε για την επέκταση συνεργασίας του με την ΑΕΚ, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του που μένει στην Ένωση μέχρι το 2027.

Με μόλις 47 ημέρες στην ομάδα, ο Γκρεγκ Μπράουν έπεισε με τις εμφανίσεις του τον Σάκοτα και τους συνεργάτες του, με αποτέλεσμα να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027, το οποίο και ο ίδιος υπέγραψε.

Μάλιστα, στις πρώτες του δηλώσεις, ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Γκρεγκ Μπράουν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ έκλεισε με «Μόνο ΑΕΚ».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γκρεγκ Μπράουν.

«Ήταν μία όμορφη εξέλιξη η υπογραφή του νέου μου συμβολαίου. Ευχαριστώ τον προπονητή μου και το επιτελείο του, αλλά και τον Οργανισμό, που με θέλουν εδώ. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Χαίρομαι, που μένω στην ΑΕΚ, και ανυπομονώ για τη συνέχεια, αλλά και για τίτλους. Μόνο ΑΕΚ!».