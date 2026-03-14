Παρακολουθήστε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Περιστερίου μέσα στο Μαρούσι.

Το Περιστέρι επικράτησε του Αμαρουσίου με 61-84 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν καταιγιστική, πηγαίνοντας στο 10-9. Στον αντίποδα το σύνολο του Βασίλη Παπαθεοδώρου έπεσε στο 4-16.

Nίκολς και Καρντένας ξεχώρισαν με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.