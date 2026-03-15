Δείτε τα highlights και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Κολοσσού επί του Ηρακλή.

Ο Κολοσσός επικράτησε του Ηρακλή με 98-85 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα της Ρόδου ήταν καλύτερη καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλλε από νωρίς την κυριαρχία της στον αγώνα και έφτασε τις έξι νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Ντέιβιντ Νίκολς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.