Ξανθόπουλος: «Είτε παίζουμε με τον... ΑΟ Κωλοπετεινίτσας είτε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πάμε για τη νίκη»

Συγχαρητήρια στους παίκτες του έδωσε ο Βασίλης Ξανθόπουλος αμέσως μετά της νίκη του Περιστερίου επί του Αμαρουσίου.

Το Περιστέρι επικράτησε του Αμαρουσίου με 61-84, με τον Βασίλη Ξανθόπουλου να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες τους.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είτε παίζον με την ΑΟ Κωλοπετεινίτσας είτε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, κυνηγούν πάντα τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά. Εκτέλεσαν το πλάνο που είχαμε σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω είναι λίγο πλασματική η διαφορά, είχε τεράστια πίεση το Μαρούσι. Μπορεί να ήμασταν και εμείς την ίδια πίεση αν ήμασταν στη θέση του Αμαρουσίου. Είμαστε με το ενάμιση πόδι στα πλέι οφ και συνεχίζουμε. Έχουμε το ματς με τον ΠΑΟΚ, είναι τεράστια η διαφορά αλλά θα κυνηγήσουμε το 1% ή 2% για την πρόκριση.

Θεωρώ ήδη επιτυχημένη τη χρονιά, νιώθω πολύ υπερήφανος. Οταν τα παιδιά άκουσαν ότι μας αμφισβητούν και ότι είμαστε το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό, πείσμωσαν. Είτε παίζουμε με τον... ΑΟ Κωλοπετεινίτσας είτε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πάμε για τη νίκη. Έτσι και την Τετάρτη πάμε για τη νίκη και να παλέψουμε για το καλύτερο μαζί με τον κόσμο μας».