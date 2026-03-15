Μάρκοβιτς: «Είχαμε μομέντουμ στα τελευταία πέντε λεπτά και δεν τον εκμεταλλευτήκαμε»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 71-79 στο κλειστό της Γλυφάδας με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του.

«Προσπαθήσαμε σκληρά, χάσαμε ελεύθερα σουτ, επιτρέψαμε εύκολα καλάθια. Όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ακόμα και όταν δεν είναι στο 100%, πρέπει να κάνεις λίγα λάθη για να κερδίσεις», είπε για αρχή ο Βόσνιος τεχνικός.

Και πρόσθεσε: «Είχαμε μομέντουμ στα τελευταία πέντε λεπτά και δεν τον εκμεταλλευτήκαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι για τους παίκτες μου. Είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια αλλά κάναμε πολλά λάθη».