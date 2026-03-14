Μπαζίνας: «Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ίδιος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Νάσος Μπαζίνας, αμέσως μετά τη νίκη του Προμηθέα επί της Μυκόνου.

Ο Νάσος Μπαζίνας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της νίκης του Προμηθέα μέσα στη Μύκονο (89-99), τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές ) 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στις δηλώσεις του ο διεθνής γκαρντ τοποθετήθηκε για τον βαθμό ετοιμότητας που βρίσκεται ο ίδιος, ενώ τόνισε πως τα επόμενα πέντε παιχνίδια είναι τελικός για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νάσος Μπαζίνας:

«Είχα μια θλάση στη γάμπα και ήμουν δύο εβδομάδες έξω. Δεν νιώθω τόσο καλά σωματικά γιατί έχω κάνει μόνο δύο προπονήσεις, αλλά ετοίμασα τον εαυτό μου ψυχολογικά και αγωνιστικά για να είμαι έτοιμος. Ήξερα ότι θα έπαιζα παραπάνω γιατί έχουμε ελλείψεις.

Είμαι χαρούμενος που ήρθε η νίκη. Θα τα δώσω όλα για την ομάδα και σε 2-3 μέρες θα είμαι πάλι καλά.

Όλες οι ομάδες από την 8η θέση και κάτω έχουν πολύ μικρές διαφορές. Έχουν απομείνει πέντε αγωνιστικές και πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Κάποιες ομάδες μπορούν από τη 10η θέση να βρεθούν στα πλέι οφ ή τελευταίες.

Είσαι παίκτης, πάντα βλέπεις τη βαθμολογία και τα παιχνίδια των αντιπάλων σου και σκέφτεσαι αν υπάρχει η πιθανότητα ή όχι. Όλες οι ομάδες το κάνουν, εκτός από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Προσπαθείς να μη δίνεις δικαιώματα, να μην είσαι χλωμός. Οι ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο, όπως φάνηκε από τις νίκες Κολοσσού και Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού. Αυτές οι ομάδες συνήθως απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό είχαν σίγουρες ήττες στο μυαλό των παικτών. Και τελικά έχει ανέβει τόσο το επίπεδο που νίκησαν

Οι απουσίες των Χάμοντς και Γκρέι ήταν σημαντικές. Οι υπόλοιποι είμαστε νέοι παίκτες και δεν έχουμε κάποιο τρομερό ταλέντο - και δεν το λέω για να μας μειώσω. Απλώς πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να παίρνουμε τα ματς. Πρέπει να βάζουμε τα κορμιά μας και να χρησιμοποιούμε τα φάουλ. Απόψε ο Γκραντ έκανε φάουλ νωρίς και θυσιάστηκε για την ομάδα. Είχαμε καλή απόδοση στην άμυνα».