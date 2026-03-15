Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Γκρεγκ Μπράουν μέχρι το 2027.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως έχει κάτι ευχάριστο για τους φιλάθλους, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της ομάδας με τον Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Μπράουν, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση πριν από μόλις 47 ημέρες, έπεισε με τις εμφανίσεις του τον Σάκοτα και τους συνεργάτες του, με αποτέλεσμα να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Μπράουν, συνέθεσε τρομερό δίδυμο με τον Ραϊκουάν Γκρέι στη ρακέτα, ενώ πρόκειται για έναν εξαιρετικό two way ψηλό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Μπράουν:

Επέκταση συνεργασίας με Μπράουν

Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ06) υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» έως το τέλος της περιόδου 2026-2027.

Πέρασαν μόλις 47 ημέρες από το ντεμπούτο του Αμερικανού φόργουορντ (στην αναμέτρηση με Άλμπα Βερολίνου), ωστόσο, αποδείχθηκαν αρκετές για να προχωρήσει ο Οργανισμός στην επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή.

Στη Stoiximan GΒL, ο Μπράουν έχει «καταγράψει» μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα, και στο BCL 7.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.5 τάπα ανά αγώνα.

Πρόδηλο είναι, ότι η ΑΕΚ BC με την πράξη της αυτή φανέρωσε τις προθέσεις της εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.