Σύντροφος Χολμς: «Όταν ένας οργανισμός υπονομεύει δημόσια τους παίκτες είναι ντροπή και όχι οικογένεια»
Στην ανάπαυλα του αγώνα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και δη στην flash interview της κρατικής τηλεόρασης, ο Εργκίν Άταμαν είπε ότι «Χολς κοιμόταν στο ημίχρονο» με τον ίδιο τον Αμερικανό να... απαντάει με story στο IG χρησιμοποιώντας emojis τα οποία έκλαιγαν στα γέλια.
Λίγο αργότερα την σκυτάλη πήρε η σύντροφος του Αμερικανού σέντερ, η οποία έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού και ότι ένας οργανισμός που υπομονεύει τους ίδιους τους παίκτες της ομάδας είναι ντροπή και όχι οικογένεια.
Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η λογοδοσία είναι μέρος του παιχνιδιού, όμως ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να έρχονται πρώτα! Ένας οργανισμός που δημόσια υπονομεύει και κατακρίνει τους ίδιους του τους παίκτες αντί να τους στηρίζει είναι ΝΤΡΟΠΗ, όχι οικογένεια!»
