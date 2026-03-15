Ναν: «Δεν θα βρω δικαιολογίες για το ξεκίνημα, προσπαθούμε να το αλλάξουμε»!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το κακό ξεκίνημα κυριάρχησε απόλυτα (103-78) της ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κέντρικ Ναν να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης με 28 πόντους.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στο άσχημο ξεκίνημα της ομάδας του, ενώ επισήμανε πως χρειάζεται ακόμη καλύτερη χημεία για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος του αγώνα:

Για το κακό ξεκίνημα στο ματς με την ΑΕΚ, είπε: «Θέλαμε να μείνουμε ενωμένοι και στην ίδια σελίδα. Όταν παίξαμε καλά στην άμυνα κλειδώσαμε το παιχνίδι και πήραμε τη νίκη».

Για τις συνήθως άσχημες εκκινήσεις των «πρασίνων» στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, επισήμανε: «Δε θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά έτσι ξεκινάμε τα παιχνίδια πολλές φορές φέτος. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε, όλοι στα αποδυτήρια θέλουν τη νίκη και θέλουν το καλύτερο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό κρατάμε».

Τέλος, για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή (20/3, 21:15) στο Telekom Center Athens για την 32η αγωνιστική της Euroleague και τη συνέχεια, υπογράμμισε: «Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά θα δούμε αυτό το ματς και θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ, είμαι ανταγωνιστής, μου αρέσουν οι νίκες, μισώ να χάνω και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά».