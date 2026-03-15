ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της πράσινης νίκης
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ με 103-78 επιστρέφοντας από το -17 του δεύτερου δεκαλέπτου, πραγματοποιώντας ολική ανατροπή.
Οι «πράσινοι» είχαν ως καλύτερο παίκτη τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη, και τους 19 εκ των οποίων στην κρίσιμη δεύτερη περίοδο.
Διψήφιοι για τον Παναθηναϊκό ήταν επίσης οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (11π., 2ριμπ., 2ασ.) και Τζέριαν Γκραντ (10π.) ενώ από πλευράς ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Μπάρτλεϊ (14π.), Πετσάρσκι (14π.) και Γκρέι (12π.)
