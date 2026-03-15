Πανιώνιος - Ολυμπιακός: Η στιγμή της χειρονομίας του οπαδού που οδήγησε στην επίθεση του Φουρνιέ!
Ο Εβάν Φουρνιέ αποχώρησε από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, μετά από επεισόδια που είχε με οπαδό της γηπεδούχου ομάδας.
Όπως φάνηκε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο εν λόγω οπαδός έκανε άσεμνη χειρονομία προς τον Γάλλο σταρ, ο οποίος έγινε έξαλλος και του ζήτησε τον λόγο σε έντονο ύφος, κίνηση που οδήγησε εν τέλει και την αποβολή του.
Φυσικά απομακρύνθηκε και ο εν λόγω οπαδός του Πανιωνίου, τον οποίο η ασφάλεια του γηπέδου οδήγησε εκτός του κλειστοή της Γλυφάδας.
Το στιγμιότυπα που δείχνει την χειρονομία προς τον Εβάν Φουρνιέ:
Η στιγμή της έντασης:
