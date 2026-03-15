Μια χειρονομία του οπαδού του Πανιωνίου προς τον Φουρνιέ, φάνηκε και στην κάμερα της ΕΡΤ και η οποία συνδιάστηκε με ύβρεις, ήταν αυτά που έφεραν την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποχώρησε από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, μετά από επεισόδια που είχε με οπαδό της γηπεδούχου ομάδας.

Όπως φάνηκε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο εν λόγω οπαδός έκανε άσεμνη χειρονομία προς τον Γάλλο σταρ, ο οποίος έγινε έξαλλος και του ζήτησε τον λόγο σε έντονο ύφος, κίνηση που οδήγησε εν τέλει και την αποβολή του.

Φυσικά απομακρύνθηκε και ο εν λόγω οπαδός του Πανιωνίου, τον οποίο η ασφάλεια του γηπέδου οδήγησε εκτός του κλειστοή της Γλυφάδας.

Το στιγμιότυπα που δείχνει την χειρονομία προς τον Εβάν Φουρνιέ:

Η στιγμή της έντασης: