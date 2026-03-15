Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η αντίδραση του Χολμς μετά τις δηλώσεις του Άταμαν
Όπως είναι γνωστό ο Εργκίν Άταμαν άλλαξε στο 8' του αγώνα με την ΑΕΚ τα 5/5 της πεντάδας του καθώς δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτά που έβλεπε από τους παίκτες του.
Ανάμεσα στους παίκτες που αποσύρθηκαν ήταν και ο Ρισόν Χολμς, για τον οποίο είπε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ότι «κοιμόταν στο Glass Floor» θέλοντας να τονίσει την έλειψη συγκέντρωσης που είχε ο Αμερικανός σέντερ στο παιχνίδι.
Έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς και είδε την υπόλοιπη αναμέτρηση καθηλωμένος στον πάγκο, με τον Τούρκο τεχνικό να λέει μετά τη λήξη της αναμέτρησης ότι «για να τοποθετήσουμε τον Λεσόρ, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε έναν παίκτη, οπότε, θα δούμε»
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Χολμς ανέβασε ένα story στον λογαριασμό του στο IG με πολλά emojis που ξεκαρδίζοντας στα γέλια, θέλοντας -πιθανόν- να σχολιάσει με χιούμορ τα λεγόμενα του προπονητή του.
Μάλιστα συνέχισε και με δεύτερο story στο οποίο υπογράμμιζε ότι «ήταν μια καλή νίκη» παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έμεινε για 32 λεπτά στον πάγκο.
