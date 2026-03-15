Αν και η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται και με 17 πόντους διαφορά (25-42 στο 13') ο Παναθηναϊκός έφερε τα πάνω-κάτω και δια χειρός Κέντρικ Ναν (28π.) οδήγησε την ομάδα σε μια εύκολη, τελικά, επικράτηση με 103-78.

Τα... χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ για 13 λεπτά. Το διάστημα όπου η Ένωση έδειχνε να κυριαρχεί στο Glass Floor του T-Center έχοντας προηγηθεί και με 17 πόντους διαφορά προκαλώντας την δυσαρέσκεια και στην εξέδρα των 11.000 φίλων των πρασίνων.

Όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο Κέντρικ Ναν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και φρόντισε να βάλει φρένο στα... κιτρινόμαυρα όνειρα και στον προδιαγραφόμενο εφιάλτη της ομάδας του. Ειδικά μετά τις δύο σερί ήττες που είχαν προηγηθεί από Κολοσσό και Ηρακλή.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους έχοντας 8/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη, με τους 19 εκ των οποίων στην κρίσιμη δεύτερη περίοδο, όταν και το τριφύλλι έκανε την ανατροπή στο σκορ και πήρε τα ηνία του αγώνα στα χέρια του.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο αγώνας

Το πρώτο πεντάλεπτο έφερε τις δύο ομάδες στα ίσια (14-14) αλλά η συνέχεια έκρυβε… έκπληξη από την ΑΕΚ. Ο Άταμαν άλλαξε μονομιάς τα 5/5 της πεντάδας του αλλά μέχρι να καταλάβουν οι «πράσινοι» που… πατάνε και που βρίσκονται η Ένωση το εκμεταλλεύτηκε πλήρως με συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια. Συγκεκριμένα το 18-20 έγινε 18-31 (!) με σερί 0-11 έως και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου δια χειρός Μπάρτλεϊ (κατά πρώτο λόγο) και Νάναλι (κατά δεύτερο).

Στην 1η περίοδο η Ένωση είχε 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7 ασίστ για 1 λάθος, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός (Τολιόπουλος 7π., Ρογκαβόπουλος 6π.) είχε μετρήσει 3/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές αλλά μόλις 2 τελικές πάσες για 3 λάθη. Μάλιστα το σερί της ΑΕΚ συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου χάρτη εξαιρετική ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά έφτασε και στους 17 πόντους (23-40 στο 12’ και 25-42 στο 13’) προκαλώντας και την δυσφορία στην εξέδρα.

Όμως από εκείνο το σημείο και μετά ανέλαβε δράση ο Κέντρικ Ναν ο οποίος έφερε τα πάνω-κάτω οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στην μεγάλη ανατροπή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημείωσε 19 πόντους στο β’ δεκάλεπτο και οδήγησε τους «πράσινους» στην ανατροπή με επιμέρους σκορ 24-6 για το «πράσινο» προσπέρασμα με 49-48 λίγο πριν από το ημίχρονο.

Ο Αμερικανός έκλεισε το πρώτο μισό έχοντας 5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 12 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε 12/16 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 10/10 βολές, 10-3 ριμπάουντ, 6 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η ΑΕΚ (Γκρέι 11π., Μπάρτλεϊ 11π., Λεκάβιτσους 9π.) είχε 12/20 δίποντα, 8/12 τρίποντα, 8-3 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες για 5 λάθη.

΄Έκτοτε η πλάστιγγα είχε αρχίσει αν γέρνει ολοκληρωτικά για τον Παναθηναϊκό, κάτι που φάνηκε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς οι πράσινοι βρέθηκαν να προηγούνται και με 15 πόντους διαφορά (70-55) έχοντας ολοκληρώσει επιμέρους 45-13 με απόλυτη κυριαρχία στο Glass Floor του T-Center. Η 3η περίοδος έκλεισει στο 79-67 αν και λίγο νωρίτερα το τριφύλλι είχε προηγηθεί και με 17 πόντους διαφορά (79-62 στο 18΄) έχοντας ολοκληρώσει επιμέρους σκορ 54-20 από το 25-42 του 13'.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός έριξε ρυθμό και απλά έκανε διαχείριση έως και το τέλος του αγώνα. Ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί νέος... τελικός στην Euroleague με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η διαφορά ήταν σταθερά μεταξύ 12 και 17 πόντων έως και το τελικό 103-78.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… αντέδρασε άμεσα μετά το +17 της ΑΕΚ (25-42 στο 13’) και με επιμέρους 24-6 φρόντισε να κάνει την ανατροπή δια χειρός Κέντρικ Ναν και να διώξει τα σύννεφα που είχαν σκορπίσει πάνω από το T-Center. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η ευστοχία καθώς έκλεισε ο Παναθηναϊκός το ημίχρονο με 12/16 δίποντα και 7/16 τρίποντα με αποτέλεσμα να μετατρέψει το δεύτερο μισό σε τυπική, ουσιαστικά, διαδικασία.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Κέντρικ Ναν ο οποίος σημείωσε 19 από τους 28 πόντους στην 2η περίοδο και ουσιαστικά έσβησε μονομιάς τις ελπίδες της ΑΕΚ για ενδεχόμενη έκπληξη στο T-Center.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ… οι περισσότεροι συμπαίκτες του οι οποίοι βοήθησαν ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο εύκολο +25 έως και το τέλος του αγώνα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Φίζελ ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο παιχνίδι.

ΗΤΤΗΜΕΝΟS ΑΛΛΑ... Ο Πετσάρσκι (14π.-7ριμπ.) προσπάθησε στο μέτρο του δυνατού.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα μέσα στη SUNEL Arena με 63-101.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78.

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: H. ATAMAN) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 8 R. HOLMES 07:56 0 0/0 0/0 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -4 1 11 N. HAYES-DAVIS 30:43 11 1/3 2/5 3/3 37% 0 2 2 2 1 0 1 2 2 37 10 17 N. ROGAVOPOULOS 12:53 6 1/2 1/2 1/1 50% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 6 22 J. GRANT 14:39 10 1/3 2/3 2/2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 27 V. TOLIOPOULOS 15:44 7 2/4 1/4 0/0 37% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 3 4 BENCH 5 P. KALAITZAKIS 08:21 8 1/1 2/5 0/0 50% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 6 C. OSMAN 22:50 8 2/2 0/1 4/4 66% 2 2 4 0 0 0 0 2 4 24 11 10 K. SLOUKAS (C) 22:13 9 1/1 1/2 4/4 66% 0 4 4 4 2 1 0 1 4 9 15 25 K. NUNN 24:59 28 8/10 3/12 3/3 50% 0 3 3 4 2 0 1 3 2 23 22 35 K. FARIED 21:13 8 3/4 0/0 2/2 75% 3 6 9 2 0 1 2 0 4 21 21 44 K. MITOGLOU 18:29 8 1/2 0/0 6/6 50% 1 4 5 0 0 0 0 2 5 6 12 TEAM TOTALS 103 21/32 12/34 25/25 50% 9 27 36 15 6 3 3 17 22 - 121