Μετά την επίθεση του Εβάν Φουρνιέ προς τον οπαδό του Πανιωνίου που καθόταν στα court seats, έρχονται και όσα λέγονται από Ολυμπιακό και Πανιώνιο σχετικά με το συμβάν.

Ένα ματς που θεωρητικά δεν ήταν υψηλής επικινδυνότητας, όπως αυτό του Πανιωνίου κόντρα στον Ολυμπιακό για την GBL, έρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω του συμβάντος του Εβάν Φουρνιέ με οπαδό του Πανιωνίου στα court seats.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, ο φίλος των γηπεδούχων που βρισκόταν στα court seats, αφού μετά το επεισόδια απομακρύνθηκε, έκανε χειρονομίες προς τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού, γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψη του ίδιου και για αυτό ήρθε η «έκρηξή» του και μάλιστα την ώρα που παιζόταν κανονικά το ματς.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει το ρεπορτάζ σχετικά με το επεισόδιο αυτό και συγκεκριμένα με τα όσα υποστηρίζουν οι δύο πλευρές.

Από τον Ολυμπιακό τονίζουν ότι εκτός από τις χειρονομίες των οποίων έγινε αποδέκτης ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ, οι εν λόγω οπαδοί που ήταν στο σημείο τον εξύβριζαν.

Την ίδια ώρα από τον Πανιώνιο τονίζουν ότι ο οπαδός που βρέθηκε στο στόχαστρο του Γάλλου, ισχυριζόταν ότι ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» ήταν αυτός που τους έβριζε σε όλο το ματς και έτσι προέκυψε και η δική τους αντίδραση.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαιτητές απέβαλαν τον Εβάν Φουρνιέ και οι ιθύνοντες του Πανιωνίου απομάκρυναν τον οπαδό από το γήπεδο.