Ζιάγκος: «Η Μύκονος χρειάζεται μία νίκη στα επόμενα παιχνίδια και θα την πάρει»

Την πρώτη του νίκη στο 2026 βρήκε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Μυκόνου με 89-99 στο κλειστό της «Άνω Μεράς». Mετά το τέλος του ματς ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε στην συνέντευξη Τύπου και έδειξε σίγουρος πως η ομάδα του θα πάρει τη νικη που θέλει στα επόμενα ματς, ενώ στάθηκε και στο ποσοστό στις βολές.

Αναλυτικά όσα είπε

«Συγχαρητήρια στον Προμηθέα για τη νίκη του. Είμαστε φύσει αισιόδοξοι άνθρωποι, είμαστε μαχητές και συνεχίζουμε να παλεύουμε για την παραμονή στην κατηγορία. Υπήρχε εδώ και καιρό μια αντίληψη ότι η Μύκονος έχει σωθεί.. Αντιμετωπιζόμασταν λίγο ελαφρά τη καρδία, ότι η Μύκονος έχει εξασφαλίσει την παραμονή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, ήταν λάθος και το φωνάζαμε. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η παραμονή μας στην κατηγορία. Η ομάδα χρειάζεται μία νίκη στα επόμενα παιχνίδια και θα την πάρει.

Η αισιοδοξία μας βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσέγγισαν σήμερα το παιχνίδι. Παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι είναι οξύμωρο, οι 99 πόντοι παθητικό θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν κάποιον να πει ότι δεν ανταποκρίνονται στη δική μου τοποθέτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή η εικόνα μου είναι ότι λάθη αβίαστα ή λάθη που προκλήθηκαν από τη σκληρή προσωπική άμυνα των αντιπάλων μάς εξώθησαν σε λάθη. Πολλά από αυτά οδήγησαν σε εύκολο καλάθι μπροστά. Το ποσοστό μας στις βολές είναι επίσης κάτι που πονάει.

Σε ένα παιχνίδι, αν συμφωνήσουμε ότι το ριμπάουντ είναι μια στατιστική κατηγορία που δείχνει θέληση, διάθεση και επιθετικότητα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να μπεις στο παιχνίδι, τότε φαίνεται και η μαχητικότητα. Τα ριμπάουντ ήταν 43-32 υπέρ μας, ενώ στις ασίστ επίσης υπερτερεί η ομάδα, 22-20. Νομίζω ότι το στατιστικό που δείχνει και ξεδιαλύνει λίγο την εικόνα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωρίς να έχουμε δει ξανά το παιχνίδι, είναι τα λάθη. Τα 18 λάθη έναντι 10 είναι τεράστια, συγκλονιστική διαφορά. Τα αβίαστα λάθη έδωσαν εύκολα καλάθια και 21 πόντους στον αντίπαλο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτή τη φάση. Μαζί με μια αδυναμία να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ένας εναντίον ενός στην άμυνα και να ανταποκριθούμε στη σκληράδα του Προμηθέα.

Και ξαναλέω: επειδή θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και να κρατάμε τα θετικά από κάθε προσπάθεια, να βελτιώνουμε φυσικά τα αρνητικά, αλλά να επενδύουμε στα θετικά, το θετικό στο οποίο επενδύουμε και πάνω στο οποίο θα πατήσουμε, αυτό που θα μας δώσει τη νίκη για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, είναι ότι τα παιδιά άλλαξαν «τσιπάκι», γύρισαν τον διακόπτη και νιώθουμε ότι πλέον βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να πάρουμε τη νίκη που θα χρειαστεί».