Πανιώνιος - Ολυμπιακός: Το βίντεο με τον οργισμένο Φουρνιέ και τον οπαδό
Θερμό επεισόδιο μεταξύ του Εβάν Φουρνιέ και οπαδού, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» κατευθύνθηκε προς φίλαθλο που καθόταν στα court seat του γηπέδου, για να του ζητήσει τον λόγο για κάτι που τον ενόχλησε με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον σταματήσουν.
Στη συνέχεια ο Εβάν Φουρνιέ αποβλήθηκε από τον αγώνα με ντισκαλιφιέ, ενώ από το γήπεδο αποχώρησε και ο οπαδός του Πανιωνίου.
Δείτε το βίντεο του έξαλλου Φουρνιέ:
