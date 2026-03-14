Ζιάγκος: «Δεν ανταποκριθήκαμε και δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε»

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Ζιάγκου μετά την εντός έδρας ήττα της Μυκόνου από τον Προμηθέα στην 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Προμηθέας πανηγύρισε μεγάλο... διπλό στην έδρα της Μυκόνου επικρατώντας της νησιώτικης ομάδας με 89-99 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στα θετικά στοιχεία που έδειξε η ομάδα του και στα σημεία που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα παρά την αντίδραση της Μυκόνου.

Αναλυτικά

«Επειδή είμαστε φύσει αισιόδοξοι άνθρωποι, θέλω να εστιάζουμε στα καλά. Η ομάδα έχει παλμό και έδειξε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Τα στοιχεία που θέλαμε να βελτιωθούν για να γυρίσει το παιχνίδι ήταν τα λάθη, κυρίως τα αβίαστα, που προκλήθηκαν από τις δυνατές επαφές του Προμηθέα. Δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτό το επίπεδο σκληράδας και δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε.

Ο Προμηθέας μπήκε πολύ δυνατά στις φάσεις και η δική μας απάντηση θα έπρεπε να είναι ίδια και περισσότερη. Για διάφορους λόγους δεν μπορέσαμε να εκδηλώσουμε την επιθυμία μας να είμαστε σκληροί και προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό μέσα από παρορμητικές αποφάσεις».