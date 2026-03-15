Ο Ολυμπιακός έκανε το 20 στα 20, καθώς, παρότι ζορίστηκε απέναντι στον Πανιώνιο, στο τέλος έκανε το κάτι παραπάνω που χρειαζόταν και πήρε τη νίκη (71-79).

Ο Πανιώνιος πήρε προβάδισμα στην 4η περίοδο, όμως ο Ολυμπιακός έβαλε μεγάλα σουτ και ανέκτησε τον έλεγχο, φτάνοντας στη νίκη, έστω και με δυσκολία.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε 15 λάθη που επέτρεψαν στον Πανιώνιο να του κάνει τη ζωή δύσκολη, είχε σε μεγάλη βραδιά τον Σάσα Βεζένκοβ, που στην επιστροφή του στη δράση, είχε 24 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Τζόουνς με 8 ριμπάουντ.

Για τον Πανιώνιο, ο Τόμασον είχε 21 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός.

Το ματς, παρότι είχε σασπένς, στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος, μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού του Πανιωνίου, έγινε έξαλλος και του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί, ενώ και στο τέλος είχαμε νέα ένταση, με την εξέδρα να τα βάζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Πανιώνιος - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση στη Γλυφάδα απέναντι στον Πανιώνιο, με τους Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοβ στο παρκέ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους για το 2-5. Το γκολ-φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς έφερε το 9-14, ενώ τρίποντο του Βεζένκοβ ανέβασε τη διαφορά στο +6 (11-17). Ο Γιώργος Τσαλμπούρης απάντησε με μακρινό τρίποντο για το 14-17, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν ξανά με τους Εβάν Φουρνιέ και Κώστας Παπανικολάου (15-21). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 15-23, μετά από κάρφωμα του Χολ. Στη δεύτερη περίοδο ο Ντέβιν Λιούις μείωσε στον αιφνιδιασμό (17-23), ενώ κλέψιμο και κάρφωμα του Αλέξανδρος Νικολαΐδης έριξαν τη διαφορά (21-25). Ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο από τα εννέα μέτρα (21-28), όμως λίγο αργότερα αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, μετά από έντονο διάλογο με οπαδούς των γηπεδούχων, ο οποίος ξεκίνησε από την χειρονομία που έγινε προς τον Γάλλο. Ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση και πλησίασε (26-28), όμως ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 39-35.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Γουόκαπ με συνεχόμενους πόντους έστειλε τους Πειραιώτες στο +8 (37-45), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τρίποντο του Νίκος Γκίκας πλησίασαν στον πόντο (48-49), όμως ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά λύσεις, κάνοντας το σκορ 54-58. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ στην τελευταία περίοδο, με τον Πανιώνιο να περνά μπροστά (64-63) με τρίποντο του Τόμασον, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε μεγάλες λύσεις στο φινάλε. Τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη και κάρφωμα του Τζόουνς έγειραν την πλάστιγγα, πριν ο Βεζένκοβ «σφραγίσει» τη νίκη με βολές για το τελικό 71-78.

MVP ΗΤΑΝ Ο … Σάσα Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού επέστρεψε στη δράση και παρότι δεν είχε κάνει καν ομαδική προπόνηση, σκόραρε 24 πόντους, με 7/14 εντός παιδιάς και 8 ριμπάουντ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο … Τζόσεφ Τόμασον, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, με 5/8 εντός παιδιάς και 9/10 βολές.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ … Ο Ολυμπιακός είχε 43 ριμπάουντ, έναντι 24 του Πανιωνίου, με τα 16 επιθετικά που πήραν οι Ερυθρόλευκοι να αποτελούν κομβικό σημείο για το ματς.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ με 81-66.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79

No Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK PF +/- Index STARTERS 0 N. WATSON C 26:29 9 3-5 60 3-5 60 0-0 0 3-3 100 0 3 3 1 2 1 0 4 -9 10 1 S. LEMON SF 13:15 9 3-6 50 3-6 50 0-0 0 3-3 100 1 3 4 0 0 0 0 4 -6 10 32 J. THOMASSON JR SG 33:36 21 5-8 62 3-5 60 2-3 66 9-10 90 0 4 4 3 3 3 0 0 -3 24 34 J. KREUSER PF 21:26 4 2-6 33 2-2 100 0-4 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 1 0 88 N. GKIKAS (C) PG 8:22 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1 4 BENCH 3 B. TAYLOR PG 22:06 0 0-4 0 0-0 0 0-4 0 0-0 0 0 3 3 6 5 1 0 1 -13 1 7 G. TSALMPOURIS C 29:09 12 4-9 44 1-1 100 3-8 37 1-4 25 1 3 4 0 1 0 0 3 -11 7 9 S. OIKONOMOPOULOS SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. LEWIS SG 26:45 7 2-5 40 2-4 50 0-1 0 3-3 100 0 2 2 2 1 1 0 4 -2 8 25 K. GONTIKAS C 2:56 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 41 A. PATRIKIS C 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 A. NIKOLAIDIS PG 15:56 6 2-4 50 2-2 100 0-2 0 2-2 100 0 0 0 1 0 1 0 4 -1 6 TEAM TOTALS 71 22-49 44 16-25 64 6-24 25 21-25 84 2 22 24 15 16 8 0 27 71