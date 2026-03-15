Ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, μίλησε για την αλλαγή της εικόνας της ομάδας του μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Οι εν λόγω δηλώσεις μεταφράζονται και σαν... καμπανάκι στον Ρισόν Χολμς, καθώς από τη μια ο Άταμαν μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ στο ημίχρονο είχε ασκήσει δριμύτατη κριτική στον Χολμς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν στην ΕΡΤ:

«Μετά το καταστροφικό δεκάλεπτο, παίξαμε σαν Παναθηναϊκός. Στο ξεκίνημα δεν είμασταν πνευματικά συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Κρατήσαμε τον έλεγχο και παίξαμε επιθετικά. Ειδικά προς τα μέσα με τον Κένεθ Φαρίντ. Δικαιούμαστε τη θέση μας.

Για να τοποθετήσουμε τον Λεσόρ, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε έναν παίκτη, οπότε, θα δούμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε κόντρα σε μια καλή ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς ενέργεια.

Στο τάιμ άουτ μίλησα έντονα στους παίκτες. Οι οπαδοί αντέδρασαν στην κερκίδα, εμείς δείξαμε στη συνέχεια χαρακτήρα».