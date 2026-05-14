Ολυμπιακός: Το κάλεσμα του Φουρνιέ στους φιλάθλους στο T-Center!
Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας εν όψει του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.
«Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας. Να προσέχετε αδέρφια», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της EuroLeague.
Quick message from the one and only,@EvanFourmizz, @Olympiacos_BC fans #F4GLORY pic.twitter.com/aT9z3c8aiX— EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026
