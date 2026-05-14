Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το μήνυμά τους στους φίλους του Ολυμπιακού για την παρουσία τους στο T-Centet στο Final Four της Αθήνας.

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας εν όψει του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

«Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας. Να προσέχετε αδέρφια», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της EuroLeague.