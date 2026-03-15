Μπαρτζώκας: «Όταν ακούς αυτόν τον οχετό κάθε φορά, είναι ένα σοβαρό θέμα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και είχε αρκετά να πει.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σχετικά με το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε: «Πάντα είναι δύσκολο το μεσημέρι της Κυριακής που ερχόμαστε εδώ. Ο Πανιώνιος παλεύει σε κάθε παιχνίδι και προφανώς με τον Νέναντ στον πάγκο, συν τις προσθήκες πολύ ποιοτικών παικτών που έχει κάνει, παίζει με πάθος και εμφανώς καλύτερα. Εμείς από ότι καταλαβαίνετε έχουμε ένα έλλειμμα κινήτρου λόγω του γεγονότος ότι είμαστε από διπλή εβδομάδα και παίζουμε πάλι Τρίτη - Πέμπτη πολύ δύσκολα παιχνίδια και ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει κακά τα ψέμματα την πρώτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να παίξουμε για την ομάδα μας και για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, αλλά βάζοντας παίκτες που δεν είχαν κάνει καν ομαδική προπόνηση, όπως ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοφ, ο Μόρις και ο Λαρεντζάκης, προφανώς δεν παίξαμε καλά. Χειριστήκαμε το παιχνίδι έτσι ώστε να κερδίσουμε. Υπήρχε μεγάλη νευρικότητα, η οποία προήλθε από τη δική μας κακή εκτέλεση, από τα λάθη που κάναμε, που ήταν πολύ φθηνά και προφανώς από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο γήπεδο που είναι πάντα ίδια εδώ και σίγουρα μας επηρεάζει σαν ανθρώπους. Όταν ακούς αυτόν τον οχετό κάθε φορά, είναι ένα σοβαρό θέμα».

Σε ερώτηση για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και αν με την τρέλα του ο Ολυμπιακός καθάρισε το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Ο Λαρεντζάκης ήταν πολύ σημαντικός. Έπαιξε πολύ καλά, όσο έπαιξε και βοήθησε για να κερδίσουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέλας για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να παίζουμε συναίσθημα φυσικά, αλλά να μπορούμε να ισορροπήσουμε στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει, σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτέλεσε καλά το πλάνο, σούταρε καλά την μπάλα, έπαιξε άμυνα και έκανε αυτά που πρέπει να κάνει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, γιατί οποιοσδήποτε φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να παίζει για τη νίκη».