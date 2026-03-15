Άταμαν: «Κοιμόταν ο Χολμς στο Glass Floor»

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει και με 17 πόντους διαφορά (25-42 στο 13') μέχρι να αναλάβει δράση ο Κέντρικ Ναν και να φέρει τα πάνω στο παιχνίδι μέχρι να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ με 55-52 έως το τέλος του ημιχρόνου.

Στη flash interview της ανάπαυλας, ο Εργκίν Άταμαν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Ρισόν Χολμς, λέγοντας ότι... κοιμόταν στο ματς.

«Καταστροφικό ξεκίνημα. Δεν παίζαμε άμυνα, δεν πιέζαμε. Οι ψηλοί μας δεν βοήθησαν. Ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ και δεν έκανε καμία κίνηση στα pick n roll. Τους επιτρέψαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά καταλάβαμε πως πρέπει να παλέψουμε» είπε ο Τούρκος προπονητής και συνέχισε:

«Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα. Μετά βρήκαμε το τέμπο μας και ελπίζω να συνεχίζουμε. Οι αναπληρωματικοί δεν μας έδωσαν ενέργεια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τους βασικούς γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς και πρέπει να κερδίσουμε.»