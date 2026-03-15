Ο Εβάν Φουρνιέ αποβλήθηκε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο, καθώς έγινε έξαλλος με οπαδό των γηπεδούχων, ο οποίος τον εξύβρισε και έκανε άσεμνες χειρονομίες προς εκείνον, όπως φάνηκε από την κάμερα της ΕΡΤ.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν έξαλλος με έναν οπαδό του Πανιωνίου, ανοίγοντας έντονο διάλογο μαζί του, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση για να μην κλιμακωθεί το επεισόδιο.

Ο Γάλλος έγινε έξαλλος, καθώς ο οπαδός του Πανιωνίου τον εξύβρισε, ενώ, όπως φάνηκε και από την κάμερα, του έκανε άσεμνες χειρονομίες, γεγονός που εξαγρίωσε τον Φουρνιέ, που του ζήτησε τον λόγο σε έντονο ύφος.

Εν τέλει ο Φουρνιέ αποβλήθηκε, με τον Γάλλο να πηγαίνει στα αποδυτήρια, ενώ ο οπαδός οδηγήθηκε εκτός γηπέδου.

Η πλευρά του Ολυμπιακού μεταφέρει αυτά που φάνηκαν και στην κάμερα της ΕΡΤ, πως δηλαδή εν εν λόγω οπαδός εξύβρισε τον Φουρνιέ και του έκανε άσεμνες χειρονομίες, ενώ από την άλλη, οι οπαδοί του Πανιωνίου αναφέρουν σε ανθρώπους της ΚΑΕ πως ο Γάλλος τους έβριζε σε όλο το παιχνίδι.