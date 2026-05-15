Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ξανά στο Final Four της EuroLeague και το Gazzetta σας παρουσιάζει τι έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Τις ομάδες που απαρτίζουν το φετινό Final Four.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ξανά στο Final Four της EuroLeague. Για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στην τελική τετράδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα, με φόντο ακόμη μία προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης.

Το εμπόδιο στον ημιτελικό θα είναι η Φενέρμπαχτσε, ενώ αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καταφέρει να περάσει στον τελικό, τότε θα βρει απέναντί της είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης είτε τη Βαλένθια. Τρεις ομάδες που ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά πλέον από τη φετινή σεζόν, αφού απέναντι και στις τρεις έζησε βραδιές εντυπωσιακής κυριαρχίας, αλλά και παιχνίδια που του άφησαν πληγές.

Η Φενέρ και τα δύο εντελώς διαφορετικά βράδια

Ο ημιτελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε μοιάζει σχεδόν αδύνατο να διαβαστεί μέσα από τα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Κυρίως γιατί καμία από τις δύο ομάδες δεν αντιμετώπισε την άλλη πλήρης. Στην Κωνσταντινούπολη, στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά στο τέλος λύγισε με 88-80. Η απουσία του Μιλουτίνοφ επηρέασε σημαντικά την ισορροπία κοντά στο καλάθι, ενώ οι Πειραιώτες πλήρωσαν τα λάθη τους.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ξανά σημείο αναφοράς με 24 πόντους, ο Ντόντα Χολ έκανε γεμάτο παιχνίδι με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ Φουρνιέ και Ντόρσεϊ πρόσθεσαν από 15 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, οι 21 πόντοι που δέχθηκε ο Ολυμπιακός από δεύτερες ευκαιρίες έγειραν το παιχνίδι προς την πλευρά των Τούρκων, που είχαν κορυφαίους τους Μπόλντγουϊν και Χόρτον-Τάκερ.

Μερικούς μήνες αργότερα όμως, στο ΣΕΦ, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ με 104-87 σε μία από τις πιο επιβλητικές φετινές του εμφανίσεις. Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ένταση, κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και έβγαλαν κάθε αδυναμία της τουρκικής άμυνας στην επιφάνεια.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξεχώρισε με 36 πόντους, ο Βεζένκοβ πρόσθεσε άλλους 24 και η άμυνα της Φενέρ κατέρρευσε πλήρως, με τον Ολυμπιακό να τελειώνει το ματς με 30/37 δίποντα. Μάλιστα, η απουσία των Μέλι και Ντέβιν Χολ επηρέασε αισθητά τη Φενέρ. Γι’ αυτό και το παιχνίδι του Final Four μοιάζει σαν μία εντελώς νέα ιστορία, καθώς αναμένεται οι δύο ομάδες να βρεθούν σχεδόν πλήρεις και αυτό αλλάζει τα δεδομένα.

Η Βαλένθια που πλήγωσε δύο φορές τον Ολυμπιακό

Αν υπάρχει μία ομάδα από το φετινό Final Four που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να λυγίσει ούτε μία φορά, αυτή είναι η Βαλένθια, που έχει εξελιχθεί σε κρυπτονίτη των ελληνικών ομάδων. Οι Ισπανοί νίκησαν και στα δύο παιχνίδια της regular season και μάλιστα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, δείχνοντας πόσο δύσκολο matchup μπορούν να γίνουν όταν βρουν ρυθμό.

Στην Ισπανία, η Βαλένθια πήρε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες με 85-84. Ο Ζαν Μοντέρο και ο Μπαντιό δημιούργησαν συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού, με το τέλος να είναι δραματικό. Ο Μοντέρο κέρδισε βολές στα 2.9”, τραυματίστηκε στη φάση και ο Ντε Λαρέα πήγε στη γραμμή αντί για εκείνον, βάζοντας και τις δύο βολές που έδωσαν το προβάδισμα στη Βαλένθια. Ο Μπαρτζώκας πήρε timeout, η τελευταία κατοχή πήγε στον Φουρνιέ, όμως το σουτ του από μέση απόσταση δεν βρήκε στόχο.

Ο Βεζένκοβ είχε ξεχωρίσει για τον Ολυμπιακό με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, όμως η Βαλένθια είχε βρει τον τρόπο να επιβάλει τον ρυθμό της.

Στο ΣΕΦ, το δεύτερο παιχνίδι εξελίχθηκε σε μία από τις πιο απογοητευτικές φετινές βραδιές των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά κατέρρευσε πλήρως στην τέταρτη περίοδο. Το επιμέρους 6-23 της Βαλένθια μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά τελείωσε το ματς, με τους Ισπανούς να φεύγουν νικητές με 99-92. Ο Νέιτ Ρίβερς και ο Ματ Κόστελο έκαναν τεράστια ζημιά με τα μακρινά σουτ, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε κάθε αμυντική συνοχή στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Ρεάλ και τα παιχνίδια των άκρων

Αντίστοιχα... ανισόρροπες ήταν και οι μάχες απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός έκανε ίσως το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της χρονιάς του. Έβαλε 53 πόντους, μπήκε με 7/7 τρίποντα και έμοιαζε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει ασταμάτητα. Όμως, το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Το απίθανο 7/7 από την περιφέρεια μετατράπηκε σε 1/19, η Ρεάλ ανέβασε την πίεσή της, έβγαλε σκληράδα με το καθοριστικό σημείο να έρχεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όταν οι Μαδριλένοι έτρεξαν 10-0 και οι Πειραιώτες έμειναν χωρίς καλάθι για σχεδόν έξι λεπτά. Χεζόνια και Καμπάσο πήραν τη Ρεάλ από το χέρι και την οδήγησαν στη νίκη με 89-77.

Στο ΣΕΦ όμως, ο Ολυμπιακός πήρε εκδίκηση με εμφατικό τρόπο. Το 102-88 απέναντι στη Ρεάλ ήταν μία παράσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των Πειραιωτών έκανε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους και κυριολεκτικά διέλυσε την άμυνα των Ισπανών.

Ο Ολυμπιακός έχει δει φέτος και τις τρεις πιθανές αντιπάλους του να τον πληγώνουν, αλλά και να λυγίζουν απέναντί του, με εξαίρεση τη Βαλένθια. Έχει χάσει παιχνίδια που έμοιαζαν δικά του και έχει κυριαρχήσει απέναντι σε ομάδες κορυφαίου επιπέδου. Γι’ αυτό και στην τελική φάση που συχνά κρίνεται στη λεπτομέρεια, όλα θα παίξουν τον ρόλο τους.