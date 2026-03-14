Παπαθεοδώρου: «Χρειαζόμαστε νίκη υπέρβασης»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε για την εικόνα του Αμαρουσίου στην ήττα απέναντι στο Περιστέρι και αναφέρθηκε στη δυσκολία της συνέχειας.

Επίδειξη δύναμης από το Περιστέρι μέσα στο Μαρούσι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 84-61, πηγαίνοντας στο 10-9. Στον αντίποδα το σύνολο του Παπαθεοδώρου έπεσε στο 4-16.

Ο προπονητής του Αμαρουσίου μίλησε για την ήττα της ομάδας του και για την υπέρβαση που ψάχνει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και σε όλη την διάρκεια του, δεν ανταποκριθήκαμε στην κρισιμότητα του αγώνα. Ήμασταν νευρικοί, άστοχοι με πάρα πολλά λάθη, η ποιότητα της εμφάνισης μας δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι, είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα παιχνίδια.

Για την συνέχεια: «Πολύ δύσκολη, έχουμε πολύ λίγα παιχνίδια και χρειαζόμαστε νίκη υπέρβασης».