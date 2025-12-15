Ο εφετινός πήχης του ΠΑΟΚ και τα «αιώνια»… σπασμένα!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το χορταστικό διήμερο στην Stoiximan Basket League. Η ματσάρα στο Ιβανόφειο, η νίκη-κλειδί της Μυκόνου και η δύσκολη συνέχεια για Μαρούσι και Πανιώνιο.

Η συμπλήρωση διψήφιου αριθμού αγώνων στην κανονική περίοδο, είναι πλέον γεγονός και σχολιάζοντας τα πεπραγμένα της 10ης αγωνιστικής, μας δίνεται η ευκαιρία να καταγράψουμε τις μέχρι τώρα ισορροπίες, αλλά ταυτόχρονα να διαπιστώσουμε πόσο έχει ανέβει το επίπεδο του μπάσκετ που βλέπουμε στην εφετινή σεζόν.

Οι πρόσφατες ήττες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με «κάτω τα χέρια» σε Βαρκελώνη και Μιλάνο αντίστοιχα και το αρνητικό σερί που «κουβαλούν» πλέον οι δύο εκπρόσωποί μας στην Euroleague, η αλήθεια είναι ότι δεν «βοήθησαν» στο να δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια στην “Sunel Arena” και στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου»…

Όταν το πέρασμά τους από τις έδρες των ομάδων που βρίσκονται στην 4η και την 5η θέση της βαθμολογίας, συνδυάζονται με τις δύο πιο ευρείες εφετινές τους νίκες στην GBL και ουσιαστικά με ισάριθμες «σαραντάρες», αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι ο αδιαμφισβήτητα ανεβασμένος ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, δεν αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Που εξακολουθεί να αποτελεί υπόθεση των «ερυθρόλευκων» και των «πράσινων».

Αν μία ομάδα δείχνει ότι προοδευτικά και με σταθερά βήματα, μπορεί να αποκτήσει μία δυναμική που θα της επιτρέψει να «κοιτάξει στα μάτια» τους δύο «μεγάλους», αυτή είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ!

Στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη, ο «δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα το καλύτερο ξεκίνημα στην σύγχρονη ιστορία του και η διαφαινόμενη εκτόξευσή του, θα είναι ευχής, να συμπαρασύρει κι άλλες ομάδες σε μεγαλύτερες επενδύσεις όσον αφορά στο ρόστερ, ώστε να τους αισθανθούν περισσότερο οι δύο «ηγεμόνες» του ελληνικού μπάσκετ.

Ολυμπιακός: Το αναγκαίο «ξέσπασμα» έφερε το 10/10!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε να παρουσιαστεί μία ομάδα που προερχόταν από δύο σερί αποκαρδιωτικές εμφανίσεις και ισάριθμες ήττες στην Euroleague (τηρουμένων των προσδοκιών του συλλόγου) και επιβαλλόταν να βγάλει μία ηχηρή αντίδραση.

Στην εξίσωση βάλτε και την παρουσία του νεοαποκτηθέντος, Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε αφιχθεί το πρωί της ίδιας μέρας και την ώρα του αγώνα, έκανε ατομική προπόνηση στο ΣΕΦ (ίσως να είδε το ματς αργότερα στο video).

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση στην GBL και αν η (5η) «κατοστάρα» (105-62) δεν αποτελεί είδηση, η προσπάθεια στην άμυνα σε όλο το 2ο μέρος (όταν η διαφορά είχε ξεπεράσει το +20) και το παθητικό των 62 πόντων (χαμηλότερο εφετινό) απέναντι σε αντίπαλο που σκοράρει κατά μέσο όρο 80, ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Αν υπάρχουν τρία “takeways” στα οποία θεωρώ ότι αξίζει κανείς να σταθεί από την 10η σερί νίκη των πρωταθλητών, αυτά έχουν να κάνουν: πρώτον, με την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα να δοκιμάσει μία αρχική πεντάδα με μεγαλύτερο μέγεθος (τον Φουρνιέ στο “2” και τον Πίτερς στο “3”) που είχε καλή απόδοση.

Δεύτερον, με την μη συνύπαρξη του Φουρνιέ με τον Ντόρσεϊ σε κανένα σχήμα (ο πρώτος έπαιξε στην 1η και την 3η περίοδο και ο δεύτερος στην 2η και την 4η) και τρίτον η εξαιρετική εικόνα του Γουόκαπ και του Παπανικολάου (11π., 5ρ., 3ασ. & 3κλ. με 3/3 τριπ. σε 22').

Ο 33χρονος Τεξανός point-guard, που ελέω Μόρις, λογικά θα δει τον χρόνο του να ψαλιδίζεται, κατέρριψε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Πειραιωτών στις ασίστ (16) και συμπλήρωσε δύο σερί ματς με 26 τελικές πάσες και μηδέν λάθη.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έστειλε για 2ο σερί ματς πρωταθλήματος μήνυμα στον προπονητή του, ότι ειδικότερα λόγω και της απουσίας του τραυματία Γουορντ, αξίζει περισσότερου χρόνου στην Euroleague. Τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε στην διάρκεια της εβδομάδας, που περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά ματς με Βαλένθια και Βιλερμπάν.

Αν και όταν η ομάδα δέχεται 93 πόντους (την προηγούμενη εβδομάδα από την ΑΕΚ) χωρίς να έχει παίξει στην Ευρώπη και μόλις 62 εκτός έδρας, έχοντας αγωνιστεί 44 ώρες νωρίτερα και ταξιδέψει από την Βαρκελώνη, τότε το πρόβλημα είναι περισσότερο πνευματικό και λιγότερο αγωνιστικό.

Για το Περιστέρι, το momentum του αγώνα ήταν εξαιρετικά ατυχές γιατί οι φιλοξενούμενοι έπρεπε να αντιδράσουν. Άλλωστε, μετά από ταξίδι στην Ισπανία μεσοβδόμαδα ήταν ευθύς εξαρχής πολύ δύσκολο να έχει φρεσκάδα και να είναι ανταγωνιστικό απέναντι σε ένα μεγαθήριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αν υπάρχει κάποιο κέρδος, αυτό είναι ο χρόνος που έδωσε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στον 17χρονο Θωμάκο (14') και τον 18χρονο Παπαγεωργίου (10'), οι οποίοι γεμίζουν ολοένα και περισσότερες εμπειρίες.

Παναθηναϊκός: Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε!

Η ιστορία της αναμέτρησης στην “Sunel Arena” παραπέμπει ακριβώς στο προηγούμενο αφήγημα. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν από το Μιλάνο (όπου έχασαν καθαρά από την Αρμάνι) και πήγαν κατευθείαν στο γήπεδο για προπόνηση και η ανταπόκρισή τους στην «αίσθηση του κατεπείγοντος» που δημιούργησε το 0/2 στην Euroleague, βγήκε σε απόλυτο βαθμό μέσα στο γήπεδο.

Στην προκειμένη περίπτωση και σε αντίθεση με το ματς στο Περιστέρι (όπου ο Ολυμπιακός έχανε στην 1η περίοδο), οι παίκτες του Άταμαν δεν άφησε ούτε καν τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά να περάσουν ανεκμετάλλευτα και έβγαλε εικόνα ετοιμότητας για τους δύο «πολέμους» που έχουν μπροστά τους με Φενερμπαχτσέ (εκτός) και Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός).

Μπήκαν κατευθείαν στην θέση του οδηγού και πριν κλείσει το πρώτο 10λεπτο το σκορ ήταν 12-33, ενώ πριν την ανάπαυλα η διαφορά είχε αγγίξει τους 40 πόντους (25-62 στο 19'), ενώ τα τελικά νούμερα των φιλοξενούμενων ήταν πέρα από κάθε προσδοκία: 100% στις βολές (17/17), 63% στα δίποντα (21/33) και 50% στα τρίποντα (14/28)!

Τα κέρδη από το τελικό 101-63 επί της «Ένωσης» ήταν η ολική επαναφορά του Ρογκαβόπουλου (19π. & 5ρ. με 5/5 τριπ.), ο οποίος έχει 17/24 σουτ πίσω από τα 6,75 στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος (και 0/6 στην Euroleague), η θετική εικόνα του Γιούρτσεβεν (17π. & 9ρ. με 6/8 διπ. σε 21'), ο άχαστος Γκραντ (13π. & 8ασ. με 5/5 σουτ) και ο πολύ θετικός Τολιόπουλος (14π.).

Η ΑΕΚ «πνίγηκε» στα προβλήματά της και δεν κατόρθωσε σε κανένα σημείο του αγώνα να βρει ρυθμό και κίνητρο για να έχει αξιοπρεπή εικόνα και λόγω και της αυξημένης διάθεσης του «επτάστερου», το πρόσωπο που παρουσίασε αδικεί την συνολική εφετινή της εικόνα.

ΠΑΟΚ: Πόσο μπορεί να «ενοχλήσει» τους «αιώνιους»;

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η εμφάνιση του «δικεφάλου του Βορρά» διέλυσε κάθε αμφιβολία που υπήρχε για το ενδεχόμενο να χαλάσει η ομοιογένεια λόγω της προσθήκης των δύο νεοαποκτηθέντων Αμερικανών, που προστέθηκαν στο ρόστερ πριν από λίγες μέρες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τίμοθι Άλεν (17π. & 3ρ. με 5/10 σουτ), που ήρθε από τον πάγκο και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της νέας του ομάδας και ο Μπριν Ταϊρί (16π., 4ρ., 4ασ. & 6λ. με 3/4 τριπ.), που ξεκίνησε βασικός, είχαν καταλυτική επίδραση στο κυριαρχικό πέρασμα (97-87) της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τα βόρεια αθηναϊκά προάστια και το οποίο την εδραίωσε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Οι δύο νεοφερμένοι ξένοι μπήκαν αμέσως στο κλίμα, «κόλλησαν» με τον τρόπο παιχνιδιού και ευρισκόμενοι σε αγωνιστικό ρυθμό από τους προηγούμενους σταθμούς τους σε Ιταλία και Βοσνία αντίστοιχα, προσέφεραν ουσιαστική αναβάθμιση στην απόδοση του περυσινού φιναλίστ του FIBA Europe Cup.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε 7 (από τα 22 συνολικά) λάθη στο πρώτο 6λεπτο της 4ης περιόδου και σε συνδυασμό με το 37,1% με το οποίο σούταραν εντός πεδιάς και μαζί με τον Πανιώνιο παρέμειναν οι μόνες ομάδες που ακόμη αγνοούν τη νίκη μακριά από την έδρα τους.

Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 3,5 λεπτά της 4ης περιόδου, διάστημα στο οποίο υπέπεσαν σε 5 μαζεμένα λάθη και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ψαλιδίσουν την διαφορά στους 10 πόντους και να ξαναμπούν στο ματς, πλησιάζοντας ακόμη και στο -5 (86-91 στο 37ο λεπτό), έπαιξε για 30 λεπτά μπάσκετ υψηλού επιπέδου και άγγιξε την τελειότητα.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς πήρε πολλά από πολλούς (είχε 6 διψήφιους), κυριάρχησε στα ριμπάουντ κι έφτασε να προηγείται ακόμη και με +25, «φλερτάροντας» με το πιο επιβλητικό «διπλό» της σεζόν.

Το σημαντικότερο απ’ όλα, βέβαια, ήταν η διατήρηση της ομάδας σε νικηφόρα τροχιά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη (συνολικά μετράει 13 νίκες σε 15 αγώνες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της GBL) και το μεγάλο ζητούμενο, προϊόντος του χρόνου, είναι το πόσο πολύ «ενοχλητική» μπορεί να γίνει για τους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου!

«Ήταν χρήσιμο για μας, που το Μαρούσι μας άσκησε πίεση και μας πλησίασε για να μάθουμε πως πρέπει να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, που θα συμβαίνουν ολοένα και συχνότερα όσο μεγαλώνουμε ως ομάδα!», ήταν τα σοφά λόγια του MVP της αναμέτρησης στην Δημόσια Τηλεόραση, Μπεν Μουρ (16π., 8ρ. & 2ας. με 7/7 βολ. & 4/5 σουτ).

Το Μαρούσι πλήρωσε για πολλοστή φορά την έλλειψη παικτών με αμυντικογενή φιλοσοφία από το ρόστερ, ώστε να βγάλει σκληράδα και ένταση στην άμυνα και να μην κυνηγάει επί 40 λεπτά.

Η επιθετική ποιότητα του Τζόρνταν Κινγκ (20π., 2ασ. & 5κλ. με 8/14 τριπ.) και το σχήμα της ταυτόχρονης συνύπαρξης με τον Καρακώστα, τον Χατζηδάκη, τον Καλαϊτζάκη και τον Ρέινολντς στο παρκέ, βοήθησαν τους «κιτρινόμαυρους» να βγάλουν ενέργεια στην άμυνα και να ξαναμπούν στο ματς, ωστόσο, φαίνεται η υπομονή του Ηλία Παπαθεοδώρου εξαντλήθηκε για κάποιους παίκτες και οι μαζικές αλλαγές είναι προ των πυλών.

Ο σύλλογος των βορείων προαστίων έφτασε τις 4 σερί ήττες (εκ των οποίων οι τρεις εντός έδρας) και τις 7 στους 9 αγώνες πρωταθλήματος και αν δεν υπήρχε ο Πανιώνιος, θα ήταν σίγουρα η πιο αρνητική έκπληξη της χρονιάς.

Προμηθέας: Ο Καραγιαννίδης «χτύπησε» την «νωθρότητα» του Πανιωνίου!

Στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», ο Προμηθέας επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό της ομάδας που επιδιώκει να παίζει σε υψηλές στροφές και να πηγαίνει σε μεγάλο αριθμό κατοχών και εκμεταλλευόμενος τις χτυπητές αμυντικές αδυναμίες του Πανιωνίου, έκανε το 2/2 επί των ημερών του Κούρο Σεγκούρα και «βύθισε» ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία τους «κυανέρυθρους».

Η 2η συνεχόμενη «κατοστάρα» των Πατρινών (101-95), που επετεύχθη μέσα από αρκετές μικρές ανατροπές στην διάρκεια του ματς (με σημαντικότερη αυτή της 4ης περιόδου), είχε την υπογραφή του Αντώνη Καραγιαννίδη (23π. & 17ρ. με 10/10 διπ. σε 23’), ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα έχει κάνει τα δύο καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Δεν μπορώ να ξέρω πόσο έφτιαξε την ψυχολογία του η εβδομάδα με την Εθνική ανδρών και οι δύο συμμετοχές στους αγώνες του πρόσφατου «παραθύρου» σε Θεσσαλονίκη και Πορτογαλία, ωστόσο, ο 23χρονος διεθνής Θεσσαλονικιός σέντερ είναι άλλος παίκτης άμα τη επιστροφή του από την διακοπή (στις δύο τελευταίες αγωνιστικές έχει μ.ο. 19,5π. & 13,5ρ. με 16/19 σουτ) και η εντυπωσιακή του βελτίωση έχει άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της ομάδας του, που επέστρεψε στο 50%!

Στην αντίπερα όχθη, η δεινή βαθμολογική θέση και η ανάγκη για νίκες δεν φαίνεται να αποτελούν προαπαιτούμενο ώστε η ομάδα της Νέας Σμύρνης να αγωνιστεί εκπέμποντας την αίσθηση του κατεπείγοντος, που θα έπρεπε να επιτάσσει η δύσκολη κατάστασή της.

Αυτός, ενδεχομένως, να είναι και ο λόγος που ο κόσμος είναι εξαγριωμένος και αποχώρησε από την Γλυφάδα εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του για την εικόνα των «κυανέρυθρων».

Αντιλαμβάνομαι τις περιορισμένες επιλογές παικτών που υπάρχουν στην αγορά, ώστε η ομάδα της Νέας Σμύρνης να ενισχυθεί ουσιαστικά, ωστόσο, όταν ο «Ιστορικός» έχει πάρει τόσο πολύ την κατηφόρα (μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στο Eurocup, μετράει 18 ήττες σε 19 αγώνες), δεν επιτρέπεται να παίζει μόνο για να κερδίσει μέσα από την επίθεση (είχε 25 ασίστ και σε ήττα σούταρε με 52% εντός πεδιάς), να μην παλεύει στα ριμπάουντ (έχασε 18 αμυντικά) και να δέχεται για 2η σερί αγωνιστική περισσότερους από 100 πόντους!

Δεν ξέρω τι θα γίνει στο κομμάτι της ενίσχυσης, αυτό που ξέρω είναι ότι αν ο Ηλίας Ζούρος δεν πείσει τους υπάρχοντες παίκτες του (έστω κι αν δεν είναι οι πλέον αμυντικογενείς) να «γυρίσουν τον διακόπτη τους» στην άμυνα και να παίξουν σαν να μην υπάρχει… αύριο, η ομάδα δύσκολα θα δει καλύτερες μέρες…

Άρης: «Μίλησαν» οι προσωπικότητες, αλλά χρειάζεται δουλειά!

Στο Ιβανόφειο, όπου έγινε η ματσάρα της αγωνιστικής μπροστά σε γεμάτες κερκίδες (και με υψηλή τηλεθέαση) και σε μπασκετική ατμόσφαιρα, που θύμισε τα ντέρμπι της δεκαετίας του '90, ο Άρης κατάφερε να φύγει νικητής στις λεπτομέρειες και να πάρει βαθιά ανάσα για την συνέχεια!

Για μία ομάδα με αυτή την ιστορία και τις παραδοσιακά μεγάλες (ανώτερες του φυσιολογικού) προσδοκίες του κόσμου, που έχει αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της σεζόν λόγω κάποιων ατυχών επιλογών, θα ήταν μεγάλο «πλήγμα» να ολοκληρώσει τον 1ο γύρο με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες από τους συμπολίτες του.

Από την οπτική του μεγάλου «πρέπει», λοιπόν, το «διπλό» (82-80) του «αυτοκράτορα» επί του φορμαρισμένου Ηρακλή και ειδικότερα με τον τρόπο που ήρθε (με πέντε μεγάλα σουτ στην 4η περίοδο), αποκτά ακόμη πιο σημαντική αξία αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν και πάλι τα αμυντικά ριμπάουντ και αξιοποίησαν στο ελάχιστο τα λάθη (15) του αντιπάλου, παίρνοντας συνολικά μόλις 14 πόντους στο transition και από χαμένες μπάλες.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό για τους φιλοξενούμενους ήταν ότι νίκησαν, παίρνοντας πολλά πράγματα ουσιαστικά μόλις από τρεις παίκτες: Τον Μπράις Τζόουνς (26π., 4ρ. & 5ασ. με 10/12 σουτ σε 28') και τον Αμίν Νούα (17π., 9ρ. & 4κλ.), αλλά και τον Στέλιο Πουλιανίτη (9π., 2ρ. & 1κλ. με 4/4 σουτ σε 12') που ήταν άριστος στον χρόνο που έπαιξε.

Σύμφωνοι, ο Αμερικανός point-guard έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του και ο Γάλλος forward είναι ο πιο πληθωρικός παίκτης της ομάδας του Μίλιτσιτς, ωστόσο, για να μπορέσει ο Άρης να κοιτάξει ψηλότερα σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο ως ομάδα μέσα στο παρκέ και να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ο «Γηραιός» έφτασε κοντά στην πηγή και παρ' ότι δεν... δροσίστηκε, οι άνθρωποί του δικαιούνται σε έναν βαθμό να αισθάνεται ικανοποιημένοι. Μιλάμε για μία ομάδα με σχεδόν υποδιπλάσιο προϋπολογισμό από τον Άρη, ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα και με μοναδικές διορθωτικές κινήσεις την αλλαγή προπονητή (Ζόραν Λούκιτς) και μία αναγκαστική προσθήκη παίκτη (λόγω του τραυματισμού του Ντάρκο-Κέλι), κατάφερε να ισιώσει την κατάσταση.

Το ότι οι «κυανόλευκοι« έχουν βάλει από κάτω της την Καρδίτσα, το Μαρούσι και τον Κολοσσό (με εκτός έδρας νίκες απέναντι στις δύο πρώτες και με +15 εντός επί των Ροδιτών) και έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν τον πρώτο γύρο με πέντε ή ακόμη με έξι νίκες (υποδέχονται Πανιώνιο και Περιστέρι), αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα για μία νεοφώτιστη ομάδα.

Μύκονος: Με «βαρόμετρο» τον Έϊπλμπι στις πιο σημαντικές νίκες!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, οι πρωταθλητές της Elite League κατάφεραν να συνδυάσουν το καλύτερο αμυντικό παιχνίδι της σεζόν και να διατηρήσουν αλώβητη την έδρα του απέναντι στις ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους (Μαρούσι, Πανιώνιο και Καρδίτσα), εξασφαλίζοντας μάλιστα και μία διόλου ευκαταφρόνητη διαφορά κόντρα στους Θεσσαλούς.

Μία διαφορά που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη, αν οι γηπεδούχοι δεν χαλάρωναν στο σημείο που προηγήθηκαν με +16 (με σερί 18-0) και δεν δέχονταν στα τελευταία 117 δευτερόλεπτα του ματς, τους έξι από τους 8 πόντους της Καρδίτσας στην 4η περίοδο!

Η ουσία είναι ότι η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου πέτυχε μία νίκη (75-65) «χρυσάφι», αύξησε την απόστασή της από την επικίνδυνη ζώνη, παίζοντας ουσιαστικά χωρίς τους δύο παίκτες γύρω από τους οποίους έγινε ο εφετινός σχεδιασμός για τις θέσεις “4” και “5”.

O λόγος για τον Τζέρεμι Έβανς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν όχι μόνο για τους νησιώτες αλλά και για το μπάσκετ (η ανάγκη να υποβληθεί σε επέμβαση στην μέση, τον ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση) και τον Καλίντ Μουρ, που υπέστη διάστρεμμα στην διάρκεια της εβδομάδας και παρ’ ότι προσπάθησε να βοηθήσει (έπαιξε 5’), δεν κατέστη δυνατόν να βοηθήσει.

Τις ευκαιρίες άρπαξαν ο Μάιλς Χέσον (26π., 3ρ. & 2ασ. με 10/14 σουτ), του οποίου άλλαξε η ψυχολογία με την αναβάθμισή του σε βασικό και ο νεοαποκτηθείς με μηνιαίο συμβόλαιο, Γκαμπλ Τζούνιορ (7π., 3ρ. & 4κλ. σε 20’), ο οποίος έβγαλε πολλή ενέργεια στο παρκέ και βοήθησε ουσιαστικά.

Τίποτε απ’ όλα τα παραπάνω δεν θα συνέβαινε, αν η Μύκονος δεν είχε σε εξαιρετικό απόγευμα τον Ταϊρί Έϊπλμπι (18π., 5ρ., 8ασ., 2κλ. & 5λ. με 5/11 τριπ.). Ο βραχύσωμος point guard από το Άρκανσο, έκανε την διαφορά σε όλους τους νευραλγικούς τομείς και απέδειξε ότι όταν παίζει καλά – γιατί τον χαρακτηρίζει η αστάθεια – ανεβάζει επίπεδο την απόδοση της ομάδας του.

Το νεκρό διάστημα από το τελείωμα της 3ης περιόδου μέχρι και το 36ο λεπτό, στέρησε από την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου την επαφή με σκορ, ακριβώς στο σημείο που είχε κάνει την ολική ανατροπή (από το -9 στο 23’, προσπέρασε στο 29’40” και είχε πάρει το πάνω χέρι.

