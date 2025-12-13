Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πολύς καλής απόδοσης του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο με τρομερό τρίποντο ακριβώς με τη λήξη.

Η απίστευτη ευστοχία που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ στην SUNEL Arena αποτυπώθηκε στην... τελευταία φάση!

Αν και καλά κλεισμένος, ο Βασίλης Τολιόπουλος βρήκε τη δυνατότητα να σουτάρει έξω από τα 6.75 μέτρα και να στείλει την μπάλα... συστημένη στο καλάθι της ΑΕΚ με ταμπλό ακριβώς με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν να ευστοχούν από την περιφέρεια, κάτι που αποτυπώθηκε από τα 12/17 τρίποντα που είχαν στο πρώτο μισό του αγώνα για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.