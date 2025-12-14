Ο προπονητής του Πανιωνίου Ηλίας Ζούρος έδωσε το στίγμα του για την αναμέτρηση με τον Προμηθέα και την ήττα της ομάδας του.

Εμφανώς απογοητευμένος ήταν μετά το τέλος του αγώνα με τον Προμηθέα ο προπονητής του Πανιωνίου Ηλίας Ζούρος. Ο Έλληνας τεχνικός είδε τους «κυανέρυθρους» να χάνουν άλλο ένα παιχνίδι στο τέλος παρότι είχαν τον έλεγχο σ’ ένα σημαντικό μέρος του αγώνα.

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Προμηθέα για τη νίκη. Από την πλευρά μας, ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για μας. Ένα σημαντικό παιχνίδι, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν το τέταρτο ματς μέσα σε οκτώ ημέρες με δυο ταξίδια δύσκολα» ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή του Πανιωνίου Ηλία Ζούρου στη συνέντευξη Τύπου.

«Συνήθως όταν φτάνει προς το τέλος ένα παιχνίδι φαίνονται θα έλεγα περισσότερο τα προβλήματα μας. Είχαμε θέματα τραυματισμών, αυτά βέβαια δεν είναι δικαιολογίες. Σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βελτιωθούμε, να παίξουμε καλύτερη άμυνα, γιατί δεχθήκαμε πάρα πολλούς πόντους και γι’ αυτό πρέπει να παίξουμε καλύτερη προσωπική άμυνα και να πάρουμε παραπάνω ριμπάουντ» πρόσθεσε.

Όσο για την επόμενη ημέρα της ομάδας, αρκέστηκε να πει: «Συνεχίζουμε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι με την Ουλμ για το Eurocup και τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να βελτιωθούμε και να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε σε κάθε παιχνίδι».

