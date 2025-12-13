Ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος έδωσε την εξήγηση για την ήττα της ομάδας του από τη Μύκονο στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Η Καρδίτσα «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο με τη Μύκονο, όπου έμεινε χωρίς πόντο για 8 λεπτά και ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται απογοητευμένος. Η προσπάθεια των Θεσσαλών για τρία 10λεπτα πήγε στράφι, καθώς στην τελευταία περίοδο δεν είχε τρόπο να φτάσει στο καλάθι και οι γηπεδούχοι το αξιοποίησαν φτάνοντας στη νίκη.

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για την καθαρή νίκη. Παρεμπιπτόντως, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία στο νησί» ήταν το πρώτο σχόλιο του τεχνικού της Θεσσαλικής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου.

Και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, συνέχισε: «Αγωνιστικά, η ομάδα παρουσιάζει συγκεκριμένα ζητήματα. Έχουμε μεγάλα κενά στην επίθεση για διαστήματα 3, 4 ή 5 λεπτών· σήμερα αυτά έφτασαν τα 7 λεπτά. Επιπλέον, ο αριθμός των λαθών σε εκτός έδρας παιχνίδι δεν μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε τη νίκη σε ένα τόσο κλειστό ματς απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο».

Ο έμπειρος τεχνικός κατόπιν αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανασύνταξης που απαιτείται για να βελτιώσει η Καρδίτσα την αγωνιστική της εικόνα.

«Μπροστά μας έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Χρειάζεται ανασύνταξη. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο» επισήμανε.