Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στο γεγονός ότι μόνο για ένα ημίχρονο υπήρχε η διάθεση και η ενέργεια και αυτή από διαφορετικά πρόσωπα.

Το Μαρούσι μπορεί να πλησίασε έως τους 5 πόντους έχοντας επιστρέψει από το -25 του 22' ωστόσο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή και γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ και σε ερώτηση για το τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο που δεν έγινε στο πρώτο, είπε: «Δεν είναι ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί αυτό. Έπαιξαν και διαφορετικά πρόσωπο στο δεύτερο απ' ότι στο πρώτο που είχαν διαφορετική διάθεση και μεγαλύτερη ενέργεια και αντιδράσαμε διαφορετικά. Αλλά δεν μπορείς να παίξεις 20 λεπτά, αλλά 40 λεπτά με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση.»

Τι χρειάζεται να αλλάξει το Μαρούσι όμως; «Με προσαρμογές με αλλαγές που χρειάζονται και με πολλή δουλειά που θα συνεχιστεί» είπε ο Ηλιας Παπαθεοδώρου και κατέληξε: «Γιατί; Έχει γίνει καμία αλλαγή; Δεν έχει γινει ακομα. Αλλαγή σε πρόσωπα, στον τρόπο και σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή χρειαστεί».