Σάκοτα: «Ξυπνάω και δεν ξέρω ποια ομάδα θα παίξει»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην δύσκολη περίοδο της ΑΕΚ με τους τραυματισμούς μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος κυρίαρχος και επικράτησε με 101-63 της ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε και στις απουσίες και στους τραυματίες της ομάδας του, αλλά και στα δύσκολα κολλητά ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

«Όταν λέτε ότι δεν τα καταφέραμε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο τι εννοείτε, έπρεπε να κερδίσουμε, να γυρίσουμε το σκορ; Κάναμε ότι μπορούσαμε αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά την ήττα».

Εμείς αυτό που περνάμε αυτές τις εβδομάδες δεν το θυμάμαι τελευταία. Ξυπνάω και δεν ξέρω ποια ομάδα θα παίξει. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας, αλλά δεν είναι πραγματικότητα να σουτάρει 70% στα τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Ούτε εμείς να παίζουμε όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια είπε: «Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα ήταν αρκετά καλύτερα, όμως με λίγους παίκτες στο rotation δεν είχαμε να δώσουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που είδατε. Η ομάδα πρέπει να παίζει με ενέργεια, με δύναμη, με τουλάχιστον 10 παίκτες, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτό.

Είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε, δεν είχαμε παίκτες και συνεχίζουμε να μην έχουμε. Ας το βλέπει κάποιος σαν δικαιολογία, εγώ εξηγώ τι γίνεται στην ομάδα. Αυτό θα μας βοηθούσε να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά όχι όπως ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο.

Είχαμε δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενδιάμεσα ένα σημαντικό ματς για να προκριθούμε στο BCL. Όλα αυτά με λίγους παίκτες, δεν θέλω να τους σκοτώσω και τους άλλους τώρα με τις κριτικές, συμβαίνει και με τις μεγαλύτερες ομάδες».