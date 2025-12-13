Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη επί της Καρδίτσας και την αφιέρωσε στον Τζέρεμι Έβανς.

Αφιερωμένη στον Τζέρεμι Έβανς ήταν η νίκη της Μυκόνου επί της Καρδίτσας στο κλειστό της Άνω Μεράς, όπως επισήμανε ο προπονητής της ομάδας Βαγγέλης Ζιάγκος.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη νίκη. Την οποία θα ήθελα να αφιερώσω, προσωπικά αλλά και εκπροσωπώντας την ομάδα και τους παίκτες, στον Τζέρεμι Έβανς. Έναν αθλητή–κόσμημα, μια πολυτέλεια τόσο για τη Μύκονο Betsson όσο και για την ελληνική λίγκα, ο οποίος είχε την ατυχία που όλοι γνωρίζουμε και δυστυχώς αποχώρησε μόνιμα από τη χώρα. Του ευχόμαστε γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματός του και ταχεία ανάρρωση» δήλωσε ο τεχνικός της Μυκόνου.

Και συνέχισε: «Η Μύκονος, ως ομάδα και ως οργανισμός, δεν μπορεί να έχει ό,τι θέλει, όποιον θέλει και όποτε θέλει. Αντιθέτως, είμαστε μια ομάδα που μπορεί να έχει μόνο ό,τι αποκτάται με κόπο και αγώνα. Και αυτές οι κατακτήσεις είναι που μας διαμορφώνουν. Με αυτή τη νοοτροπία μεγαλώνουμε ως ομάδα και ως οργανισμός. Αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία θα πετύχουμε. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πετύχουμε! Με την απόκτηση του Γκαμπλ και τις επιστροφές των τραυματιών, μπαίνουμε σταδιακά σε μια προπονητική κανονικότητα».

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Ζιάγκος, υπογράμμισε: «Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε με μια ομάδα όπως η Καρδίτσα που έχει τις σταθερές της, με πρώτη και καλύτερη το προπονητικό της επιτελείο, αλλά και έναν σχετικά σταθερό κορμό. Έχει μια σταθερή φιλοσοφία, τόσο ως οργανισμός όσο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι χτίζονται οι σοβαρές ομάδες και έτσι εξελίσσονται. Και μπράβο τους γι’ αυτό.

Η αχίλλειος πτέρνα μας, την οποία γνωρίζαμε αλλά διογκώθηκε λόγω συγκυριών, ήταν το επιθετικό ριμπάουντ της Καρδίτσας, ένα από τα δυνατά της σημεία. Αυτό αποτυπώνεται και στο νούμερο: δεχθήκαμε 24 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, ένα αστρονομικό νούμερο. Είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση».

Και συμπλήρωσε: «Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν κομβικό. Η αμυντική προσήλωση των παιδιών ήταν καθοριστική, όπως και το γεγονός ότι διατηρήσαμε υψηλά επίπεδα έντασης και ενέργειας, σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι στην Πάτρα. Αυτή η διατήρηση υψηλού επιπέδου έντασης και σκληράδας ήταν καταλυτικός παράγοντας ώστε η ομάδα να πάρει το μομέντουμ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με καλή ψυχολογία μπροστά και αποφασιστικότητα στην άμυνα».

